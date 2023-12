Bűnügy

Elloptak egy négy méter magas, 1000 kilogrammos Van Gogh-szobrot Hollandiában

Ellopták az észak-hollandiai Drenthe tartomány Assen városában Vincent van Gogh nemrégiben felállított, négy méter magas, ezer kilogrammos szobrát - tájékozatott Kjelt Vosjan, a szobor felállításáért felelős Vaart in Assen egyesület munkatársa az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál szerdai tudósítása szerint.



A beszámoló szerint feltételezhető, hogy a holland festőt ábrázoló szobor keddre virradóra tűnt el. Az elkövetők a szobor talapzatának támasztva üzenetet hagytak hátra, amelyre azt írták: "Tegnap este kicsit meglepődtem, most pedig máshol találom magam az ecsetemmel".



Kjelt Vosjan azt közölte, hogy csak korlátozott információik vannak az esetről.



"Legalább annak örülünk, hogy maradt egy tábla, ami azt mutatja, hogy valami játékos esettel állunk szemben. De egyértelmű, hogy mihamarabb vissza akarjuk kapni a szobrot" - fogalmazott, majd hozzátette: az egyesület most a közeli vállalkozások biztonsági kameráinak felvételét próbálja megszerezni, hogy azonosítsa a tolvajokat.



Közölte továbbá: azt feltételezik, hogy az eset egy szilveszteri tréfa lehetett, ami annak lehetőségét hordozza magában, hogy a szobor újév után újra felbukkanhat. "Az ilyen típusú szilveszteri csínytevések gyakoriak itt, északon" - magyarázta az egyesület munkatársa.



A szobrot szeptemberben helyezte el a Vaart in Assen egyesület a Het Drents Múzeum által szervezett, Van Gogh életét bemutató, Utazás Vincenttel - Van Gogh Drenthében című kiállításra. A több mint négy méter magas és 1000 kilogrammot nyomó szobor a holland festőt ábrázolja, aki bal karja alatt a De Turfschuit, azaz A tőzeghajó című festményét tartja. Az alkotás egyike annak az öt festménynek, amelyeket Van Gogh 1883-ban Drenthében készített.



A szobor a kiállítás végéig, január 7-ig maradt volna a város utcáján.