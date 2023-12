Izraeli-palesztin

Tíz izraeli katona esett el a gázai harcokban kedden

Tíz izraeli katona esett el az iszlamista Hamász terrorszervezet ellen a Gázai övezetben kedd este folytatott harcokban - jelentette be az izraeli hadsereg (IDF).



A halottak között van a Goláni kommandós egység parancsnoka is. Kilencen közülük Gáza város Sedzsajia negyedében egy pokolgépekkel teli épületben vesztették életüket. A zsúfolt lakónegyedben terroristák lövöldözésére válaszolva átvizsgáltak egy épületet, melyben felrobbant egy nagy erejű robbanószerkezet négy katona halálát okozva.



A segítségükre siető második csoportot egy újabb robbanás fogadta, majd amikor egy harmadik osztag próbálta elérni őket, szintén felrobbant mellettük egy Hamász telepítette bomba a helyi közszolgálati média értesülése szerint. A kilenc halott mellett hárman súlyosan megsebesültek a pokolgépcsapdákat rejtő házban a katonai szóvivő jelentése szerint.



A hadsereg közlése szerint ezek a végső csaták a Gáza város keleti részén található Sedzsajia lakónegyedben, ahol néhány napon belül be lehet fejezni a térség megtisztítását, bár az izraeli határ szomszédságában lévő térségben nem lehet eljutni az összes terroristához vagy fegyverhez.



Az ott tartózkodó hamászosok többsége a közeli Dardzs Tupah nevű környékről származik. Az elmúlt három napban sikerült elérni a térség viszonylagos ellenőrzését. A hadsereg szerint az egész nagy lakónegyedet nem lehet légi úton megsemmisíteni, megtámadni, és amikor egy olyan épületben folyik harc, ahol izraeli katonák tartózkodnak, nem lehet a levegőből lőni.



A gázai szárazföldi hadműveletek kezdete óta 115 izraeli katona esett el az övezetben, az október 7-i terrortámadás óta összesen 444 megölt katona nevét hozták nyilvánosságra Izraelben.