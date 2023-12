Izraeli-palesztin háború

Borrell: a gázai pusztítás mértéke példa nélküli a történelemben

A gázai pusztítás mértéke példa nélküli a történelemben, ha összehasonlítjuk azzal, ami a második világháborúban lebombázott német városokban történt, akkor azt mondhatjuk: nagyobb, mint Drezdában, Kölnben, és hasonló ahhoz, ami Hamburgban történt, ahol az épületek és az infrastruktúra kétharmada megsemmisült - jelentette ki Josep Borrell kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő kedden Strasbourgban.



Borrell az uniós parlament gázai helyzettel kapcsolatos plenáris vitájának keretében elmondta: a halálos áldozatok számát még nem lehet teljes pontossággal megbecsülni, de lehet akár 20 ezer is. "Már többször is rámutattam, hogy ezt a borzalmat nem lehet igazolni azzal a szörnyűséggel, amelyet a Hamász terroristái követtek el a gázai határhoz közeli kibucok ellen Izraelben" - nyomatékosította a főképviselő.



Borrell szerint más módon kell harcolni a Hamász ellen: "Ha erkölcsileg nézzük, kell lennie egy alternatívának annyi ártatlan ember halálával szemben. Sajnos, amit tapasztalunk, azt nem lehet igazolni. Nem lehet azzal igazolni, hogy a Hamászt meg kell semmisíteni, mert emberi életek és pusztítás az ára" - hangoztatta.



A főképviselő elismerte, hogy az EU-n belül is van megosztottság, olyan kérdésekben, mint például a tűzszünetre vonatkozó kérés, amelyet ENSZ Biztonsági Tanácsában az amerikai vétó miatt elutasítottak. Borrell szerint nem jogos az António Guterres ENSZ-főtitkárt ért bírálat, azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ Alapokmányának egy cikkelyét használta fel arra, hogy felhívja a figyelmet a gázai helyzetre."Lehet egyetérteni vagy érvelni a felhívás tartalma ellen, de nem lehet azt mondani, hogy a főtitkár a Hamász terrorista csoport javára dolgozik. Ezek olyan kijelentések, amelyeket határozottan visszautasítok" - szögezte le.



Borrell szerint Izrael biztonságát nem lehet katonai úton megteremteni, ehelyett olyan politikai struktúrákra van szükség, amelyek lehetővé tennék, hogy a palesztin népnek saját állama legyen.



Megerősítette, hogy elítéli a Hamász támadásait, és a túszok szabadon bocsátására szólított fel. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legsürgetőbb dolog megakadályozni, hogy életek vesszenek el, és sürgősen politikai megoldást kell találni a konfliktus lecsillapítására.



"Sajnos Izrael miniszterelnöke, Benjámin Netanjahu ismételten a politikai megoldás ellen szólal fel" - jegyezte meg.



Borrell rámutatott, hogy a nemzetközi közösség túlnyomó többségében, az EU pedig egyhangúlag a kétállami megoldást támogatja.