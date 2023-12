Botrány

Poroltóval eloltotta a hanukai gyertyákat egy jobboldali képviselő a varsói szejmben - videó

Botrányt váltott ki Grzegorz Braun, a Konföderáció tömörülés parlamenti képviselője kedden, amikor a varsói alsóház épületében rendezett hanukai ünnepség során poroltó készülékkel eloltotta a menóra gyertyáit. 2023.12.12 20:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ünnepséget a Donald Tusk keddi programbeszédéről folytatott parlamenti vitával párhuzamosan rendezték meg. Szymon Holownia házelnök az incidens után kizárta Braunt - aki az ellenzéki Konföderáció részét képező Lengyel Korona Konföderációja nevű párt tagja - a szejm üléséről.



A házelnök "mély fájdalmát" fejezte ki a történtek miatt.



Grzegorz Puda, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője a történtek miatt a szejm ülésének felfüggesztését kezdeményezte.



A szünet után Holownia közölte: a szejm elnöksége a parlamenti házszabály értelmében a lehető legmagasabb pénzbírságot szabta ki Braunnak. Bejelentette: ügyészségi panaszt is benyújtanak a vallási szertartás megzavarása miatt.



Braun a tette után kiállt a parlamenti szószékre, és kijelentette: meg akarta akadályozni a hanukát, mint "a sátánizmus és a rasszista triumfalizmus" ünnepségét.



Piotr Glinski volt kulturális és örökségvédelmi miniszter, a PiS képviselője hangsúlyozta: pártja nem ért egyet a vallási ügyeket érintő, vagy más összefüggésű intoleranciával és agresszióval, amely - mint fogalmazott - sérti a humanitárius alapértékeket. A Konföderáció politikusaihoz fordulva Glinski kijelentette: Braun tette nemcsak vallási, hanem személyek elleni agresszió is volt, ráadásul kisgyerekek is voltak a helyszínen.



A Konföderáció nevében Krzysztof Bosak, a szejm egyik alelnöke azt válaszolta Glinskinek: ő személyesen nem volt tanúja az incidensnek, ezért megvárná a további döntéseket.

Polish MP Grzegorz Braun extinguishes Jewish Hanukkah candles at Poland's parliament. pic.twitter.com/8EcvhvRU8R — Clash Report (@clashreport) December 12, 2023