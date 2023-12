Drog

Fagyasztott tonhalszállítmányba rejtett hatalmas kokainmennyiséget foglalt le a spanyol rendőrség

Több mint 7,5 tonnányi, fagyasztott tonhalszállítmányba rejtett kokaint foglaltak le a spanyol hatóságok - jelentette be a rendőrség kedden.



A kábítószer Dél-Amerikából, feltételezhetően Ecuadorból érkezett az északnyugat-spanyolországi Vigo kikötőjébe, ahonnan teherautókkal szállították tovább, és 160 kilométerre, Cambre városának ipartelepén rakodták ki.



A rendőrök itt léptek akcióba, lefoglalva a mintegy 265 millió euró (98 milliárd forint) értékű kokaint. A drogot rejtő csomagokat különböző szimbólumokkal jelölték meg attól függően, hogy melyik bűnbandának továbbították volna. A szállítmányt fogadó cég öt munkatársát őrizetbe vették a helyszínen, de kihallgatásuk után elengedték őket.



A fagyasztott áruk kereskedelmével foglalkozó vállalat vezetőjét még keresik. A férfit 2019 óta figyelte a rendőrség, de eddig nem sikerült tetten éri, mert illegális tevékenységét jól leplezte a jelentős konténerforgalommal.



A rendőrség szerint a közvetítőként használt cég mögött egy albán bűnözői hálózat áll, és szintén albánokat tart felelősnek egy másik, a nyugat-spanyolországi Valenciában lefoglalt kokainszállítmány becsempészéséért is.



Ebben a műveletben 3,4 tonna kábítószert koboztak el, amelyre négy duplafalú konténerben elrejtve bukkantak a nyomozók.



A szállítmány egy hónapig vesztegelt a kikötőbe mielőtt bárki is jelentkezett volna érte. A rendőrök itt is egy raktárig követték a nyomokat, ahol rajta ütöttek a bűnözőkön. Az akcióban 15 embert vettek őrizetbe.