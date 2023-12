Csaknem 20 év után kiszabadult egy gyilkosságért ártatlanul életfogytiglanra ítélt amerikai férfi

Csaknem két évtized után kiszabadult a börtönből egy gyilkosságért ártatlanul életfogytiglanra ítélt férfi Minnesota államban, öt nappal azután, hogy tisztázták egy rablógyilkosság vádja alól.



A 35 éves Marvin Haynes büntetését a múlt héten törölte a bíróság, miután megállapította, hogy a vádat megalapozó szemtanú nem volt megbízható.



A férfi a szabadon engedése után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy reméli munkához jut és visszakapja életét. Felidézte, múlt héten a születésnapján kapta a hírt arról, hogy az ügyészség is egyetért az ellene felhozott vádak megszüntetésével, így visszanyeri szabadságát.



Mary Moriarty megyei ügyész kijelentette, az ügy részleteit áttekintve arra a következtetésre kellett jutnia, hogy Haynes ártatlan, és ami vele történt egy "szörnyű igazságtalanság volt". Hozzátette, az ítéletet egy szemtanú vallomása alapozta meg, de Haynest sem ujjlenyomat, sem DNS-minta, vagy videófelvétel nem kapcsolta a bűncselekményhez.



Marvin Haynes 16 éves volt 2004-ben, amikor Randy Sherer, egy minneapolisi virágárus gyilkosság áldozatává vált. A gyanúsított végig azt mondta, amikor a rablás történt otthon volt és aludt.



Egy másik férfi hétfőn New Yorkban 50 millió dollárra perelte a várost és két nyomozót, miután tavaly tisztáztak egy 1995-ben elkövetett gyilkosság vádja alól. Thomas Malik csaknem 27 évet töltött börtönben. Ügyvédei közölték, hogy a börtönbüntetése idején elszenvedett fizikai és lelki bántalmak kárpótlásaként tart igényt az összegre.



A bírósági keresetben New York városa és az a két rendőrnyomozó szerepel, akik állítólag a beismerő vallomást kikényszerítették.



New York városának jogi osztálya közölte, hogy vizsgálják a kártérítési keresetet.



Thomas Malikot és két társát egy 1995-ben, a New York-i metróban elkövetett gyilkosság miatt ítélték börtönre. Az ügy annak idején nagy figyelmet kapott. A tettesek megpróbáltak kirabolni egy metrójegyárust, ami nem járt sikerrel, és ezt követően benzint locsoltak az árusító fülkére, majd meggyújtották azt. Az áldozat, az 50 éves Harry Kaufman két héttel később a kórházban halt meg.



Thomas Malikot és a vele együtt életfogytig tartó börtönre ítélt két társát tavaly mentette fel a bíróság, és helyezte szabadlábra.

#MarvinHaynes has been EXONERATED!

At the age of 16 Marvin was framed for a murder he had no part of! Now almost 20 years later he is FREE! pic.twitter.com/FJqkYWJ6wh