Ukrajnai háború

Ukrán külügyminiszter: Kijev elvégezte házi feladatát a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez

Ukrajna elvégezte házi feladatát az európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, "minden ellentétes állítás téves" - jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Brüsszelben hétfőn.



Az EU-tagországok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően, újságíróknak nyilatkozva Kuleba közölte, mivel Kijev elvégezte az elvárt feladatokat, a viszonosság elve alapján és a partnerség jegyében azt várja, hogy az EU elismerje az ukrán erőfeszítéseket.



Szavai szerint "pusztító" lenne, ha az EU-tagországok vezetői nem adnának zöld jelzést országának a tagsági tárgyalások megkezdéséhez.



"Nem tudom elképzelni, nem is akarok beszélni arról, hogy milyen pusztító következményekkel jár az, ha az Európai Tanács nem hozza meg ezt a döntést" - fogalmazott Kuleba, majd hozzátette: ha nem születik pozitív döntés a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, az azt az üzenetet hordozza, hogy az Európai Unió nem tartja be ígéreteit.



Kijelentette: nem támasztják alá tények azt az állítást, amely szerint Ukrajna nem tesz eleget a korrupció elleni fellépést területén. Az Európai Bizottság számos jelentésben közölte, hogy Ukrajna nagy lépéseket tett ezen a területen, ugyanis a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges négy, az Európai Unió részéről megkövetelt törvényt elfogadta. Ennek a "Magyarország által folyamatosan hangoztatott aggodalmakat el kell oszlatnia" - húzta alá.



Kérdésre válaszolva azt mondta: Ukrajna megváltoztatta a kisebbségi nyelvhasználatot és oktatást érintő jogszabályait is olyan módon, ahogyan azt Magyarország kívánta. Ezt a tényt tiszteletben kell tartani - húzta alá.



"Nagyon nehéz megérteni tehát, honnan jön Magyarország bővítéssel szembeni ellenállása. A nemzeti kisebbségeket érintően ugyanis Ukrajna mindazt megtette, amit Magyarország kért. Ha minden feladatunkat elvégeztük, tisztázni kell, miért áll ellen továbbra is Magyarország" - zárta gondolatait az ukrán külügyminiszter.



Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a találkozóra érkezve aláhúzta: most, amikor Oroszország megsokszorozta Ukrajna elleni támadásait, nem az európai támogatás csökkentésének, hanem növelésének jött el az ideje. A főképviselő reményét fejezte ki, hogy az Ukrajnának szánt támogatást illetően az "európai egység" erősödni fog.



"A tagállamoknak azt kell áttekinteniük, miként növelhető az uniós támogatás" - fogalmazott.



Noha az orosz légitámadások soha nem látott intenzitásúak, az orosz hadsereg veszteségei is egyre nagyobbak - mondta. Ez az a pillanat, amikor minden képességet fel kell sorakoztatni Ukrajna támogatására - hangsúlyozta az uniós diplomácia vezetője.

Krisjanis Karins lett külügyminiszter arról beszélt, hogy az Európai Uniónak a katonai mellett politikai támogatást is nyújtania kell Kijevnek. Utóbbinak azt kell jelentenie, hogy az "Európai Unió teljesen kitárja kapuját", és megkezdi a csatlakozásról szóló tárgyalásokat Ukrajnával - mondta.



Kijelentette: az ukrajnai támogatás tekintetétben Magyarország álláspontja "kihívást jelent" az EU számára, és aláhúzza az uniós egyhangú döntéshozatalról folytatott diskurzus fontosságát.



"Az Európai Uniótól keletre nincs többé senkiföldje. Az a terület vagy az Európai Unió, vagy az orosz érdekszféra része" - tette hozzá a lett külügyminiszter.



Elina Valtonen finn külügyminiszter "sajnálatosnak" nevezte az ukrán támogatásokkal szembeni magyar álláspontot és azt mondta, Kijev végsőkig tartó segítése nem csak a megtámadott ország, hanem az Európai Unió érdeke is.