Izraeli-palesztin

Hadsereg: száz fölé emelkedett a Gázai övezetben elesett izraeli katonák száma

Száz fölé emelkedett a Gázai övezetben a Hamász palesztin iszlamista szervezet elleni szárazföldi hadműveletek megindítása, október 27. óta elesett izraeli katonák száma - jelentette be az izraeli hadsereg szóvivője hétfőn.



A katonai szóvivők reggel újabb négy tartalékos katona haláláról adtak hírt. Hárman harcokban, egyikük pedig katonai közlekedési balesetben vesztette életét az övezet déli részén.



A Gázai övezetben zajló földi harcok kezdete óta, körülbelül másfél hónap alatt százegy izraeli katona esett el. Közülük hetvenen a humanitárius tűzszünetig, a többiek pedig december eleje óta, a harcok újrakezdése után vesztették életüket.



Az izraeli hadsereg "vállról indítható rakétákkal felfegyverzett terroristák megsemmisítésének" felvételét tette közzé. Tájékoztatása szerint a terepen lévő erők irányította repülőgépek több tucat terroristával végeztek az elmúlt napon, köztük olyanokkal is, akik egy rendelőintézetből jöttek elő.



A beszámoló szerint Dzsabáliában pokolgépeket találtak, kalasnyikov gépkarabélyt és páncéltörő rakétát az UNRWA, az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének táskáiba rejtve egy lakóépületben, s nagy hatótávolságú rakétákkal teli teherautóra bukkantak egy iskola mellett.



Szintén Dzsabáliában alagutak lejárata és taposóaknák keresése közben egy lőszergyártásra szolgáló esztergagépet és a Hamász rakétakilövő-helyét fedezték fel mintegy ötven, részben indításra kész lövedékkel.



Az ENSZ tisztviselői arra figyelmeztettek, hogy a Gázai övezet déli részén uralkodó állapotok arra kényszeríthetik a palesztinokat, hogy átlépjék a határt Egyiptom felé.



A magas rangú tisztviselők szerint forrpontra jutott a határvidék túlzsúfoltsága, mert több tízezer, a Gázai övezet északibb részéről érkezett menekült tartózkodik ott. A betegségek esetleges terjedésére is figyelmeztettek a kitelepítettek körében.



Hétfő reggel nyolc lövedéket indítottak Libanonból Izrael északi határvidéke, Galilea északi hegyvonulatai ellen, melyek közül a katonai szóvivő jelentése szerint hatot elfogó rakétákkal megsemmisítettek, kettő pedig lakatlan területen ért földet.



A libanoni síita Hezbollah milícia bejelentette, hogy két további fegyveresét ölték meg az összecsapásokban, a dél-libanoni Nabatía városából származó Ali Farant és a szintén dél-libanoni Abbász Arzonit. A Hezbollah adatai szerint a fegyveres konfliktus kezdete óta 100 emberük vesztette életét.



Az izraeli biztonságpolitikai kabinet vasárnap este megvitatta a ciszjordániai palesztin munkások visszaengedését izraeli munkahelyeikre, de Benjámin Netanjahu miniszterelnök elhalasztotta a szavazást a témáról, mert megbizonyosodott róla, hogy a miniszterek többsége ellenzi a ciszjordániai palesztin munkavállalók beengedését az ország területére.

A kabinet a szükséges többség hiányában azt sem szavazta meg, hogy átutalják a Palesztin Hatóságnak a számukra beszedett, a Gázai övezetet illető vámbevételeket.