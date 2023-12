Energiaválság

Üzembe helyezték a szerb-bolgár gázinterkonnektort

Az ünnepélyes eseményen a szerb elnök mellett Ilham Alijev azeri államfő és Rumen Radev bolgár elnök is részt vett. 2023.12.10 15:14 MTI

Szerbia alternatív ellátási útvonalat, ezáltal pedig nagyobb energiabiztonságot tud szavatolni azzal, hogy üzembe helyezték a Szerbia és Bulgária közötti gázinterkonnektort - közölte Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök vasárnap.



A gázrendszerek összekötésével Szerbia az Oroszországtól való energiafüggőségét is csökkentheti - hangzott el a rendszer próbaüzemének elindításakor. Az ünnepélyes eseményen a szerb elnök mellett Ilham Alijev azeri államfő és Rumen Radev bolgár elnök is részt vett.



Az azeri elnök szerint a gázvezetékeket összekötő rendszer beindítása a partnerség és a barátság ünnepe, és reményét fejezte ki, hogy az interkonnektor hozzájárul az érintett országok gazdasági növekedéséhez, míg a bolgár elnök leszögezte: ezzel megváltoztatják Európa energiatérképét.



Az interkonnektorral a nyugat-bulgáriai Novi Iszkar és a dél-szerbiai Nis közötti gázvezeték vált üzemképessé, amelyen keresztül azeri gáz érkezhet Szerbiába, de Belgrád a vezetéken keresztül hozzáfér Alekszandrúpoli görög kikötő LNG-termináljaihoz is.



A 109 kilométer hosszú szerbiai gázvezeték kiépítése egy évet vett igénybe, és évente 1,8 milliárd köbméter gáz szállítására alkalmas, ami Szerbia éves szükségletének 60 százaléka.



Az Európai Bizottság 49,6 millió euróval támogatta a gázinterkonnektor kiépítését, míg 22,5 millió eurót Szerbia adott bele, 25 millió eurót pedig az Európai Beruházási Bank kölcsönéből fedeztek.



Szerbia és Azerbajdzsán novemberben írt alá megállapodást arról, hogy 2024-től kezdve Belgrád évente 400 millió köbméter gázt vásárol Bakutól.