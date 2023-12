EU

Az EU további egy évvel meghosszabbította a Kongó elleni szankciókat

Az Európai Unió egy évvel, 2024. december 12-ig meghosszabbította a Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések hatályát. 2023.12.10 06:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az EU Tanácsának pénteki brüsszeli tájékoztatása szerint az intézkedések jelenleg 24 embert érintenek, akiket vagyoni eszközeik befagyasztásával sújtottak, és nem juthatnak európai uniós vízumhoz. Emellett tilos közvetlenül vagy közvetve pénzeszközöket bocsátani a rendelkezésükre.



A közlemény szerint az uniós tanács továbbra is szoros figyelemmel kíséri az afrikai országban kialakult helyzetet. Készen áll arra, hogy jegyzékbe vegyen minden olyan személyt, aki akadályozza a közelgő kongói választások békés lebonyolítását erőszakos cselekményekkel, elnyomással vagy erőszakra való felbujtással, a jogállamiság aláásásával, illetve az emberi jogok súlyos megsértésével vagy visszaélésekkel.



Az unió továbbá készen áll arra is, hogy szankciókat vezessen be azok ellen, akik kihasználva Kongó instabil helyzetét, kiaknázzák a természeti erőforrásait.



Az EU Tanácsa először 2016-ban fogadott el uniós korlátozó intézkedéseket a kongói választási folyamat akadályozására és az emberi jogok ahhoz kapcsolódó megsértésére reagálva.