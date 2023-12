Ukrajnai háború

Szlovénia 1,5 millió euróval támogatja Ukrajna aknamentesítését

Szlovénia idén 1,5 millió euróval támogatja Ukrajna aknamentesítését - jelentette be Tanja Fajon szlovén külügyminiszter hétfőn.



A támogatásról a tárcavezető Andrij Taran ukrán nagykövettel írt alá megállapodást Ljubljanában, amin részt vett Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes is.



Fajon kiemelte: Szlovénia tisztában van azzal, mekkora szüksége van Ukrajnának az aknamentesítésre, ezért Ljubljana minden erőfeszítést és támogatást megad az ország biztonságos és fenntartható újjáépítéséhez. Hozzátette továbbá, hogy Szlovénia továbbra is támogatni fogja Ukrajnát az európai úton.



"Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaként továbbra is azon fogunk fáradozni, hogy Ukrajnában igazságos és tartós béke legyen, amely az ország területi integritásának helyreállításán alapul" - mondta a miniszter.



A szlovén külügyminisztérium közleménye szerint Ukrajna a világ leginkább elaknásított államai közé tartozik. Területének csaknem egyharmadán aknák, kazettás bombák és egyéb robbanóanyag-maradványok találhatók.



A ljubljanai kormány, amely a szlovén vezetésű ITF Enhancing Human Security nevű alapon keresztül is segít az aknamentesítésben és a konfliktus utáni segítségnyújtásban, idén csaknem megkétszerezte a humanitárius segélyek összegét, hogy enyhítse az ukrajnai háború következményeit. Idén 800 000 eurót különített el a szlovén Karitász részére sürgősségi humanitárius segítségnyújtásra, a múlt héten pedig jóváhagyott 200 ezer eurót Olena Zelenszka, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége alapítványa számára az izjumi kórház felújítására.