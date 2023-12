Izraeli-palesztin

Az izraeli hadsereg folytatja a harcot a Gázai övezetben és a libanoni határnál

Az izraeli hadsereg (IDF) a Hamász iszlamista terrorszervezet mintegy négyszázötven célpontját támadta a Gázai övezetben, és légicsapásokat mért Libanon izraeli határánál a Hezbollah síita milíciára



A Gázai övezetben tevékenykedő katonák mintegy 450 célpontot támadtak az elmúlt napon, támadó és rejtőzködő alagutak lejáratait, fegyvereket és más terrorista infrastruktúrákat keresnek és semmisítenek meg levegőből, a tenger felől és a szárazföldről.



Az övezet déli részén, Hán-Juniszban a szárazföldi egységek azonosítottak három terroristát, s egy drónnal kettőt közülük megsemmisítettek, majd a harmadik felfedte egy épületben bujkáló társai helyét, ahonnan rakétákkal az izraeliek elleni támadást tervezték. Ezután a szárazföldi egység a légierő repülőgépeivel együtt légicsapások sorozatával felszámolta a Hamász-osztagot.



Az elmúlt napon az izraeli haditengerészet haderejével és precíziós fegyverzetével a Hamász infrastruktúráját lőtte a Gázai övezet közepén és déli részein, jelentős károkat okozva az iszlamista szervezet haditengerészetében és hírszerző egységeiben.



Az ENSZ közlése szerint csütörtökön a harcok ellenére 69 segélyszállító kamion és 61 ezer liter üzemanyag jutott be a Gázai övezetbe Egyiptom felől.



Újabb két izraeli tartalékos esett el a harcokban, egy 41 és egy 28 éves, az október 7-i terrortámadás után kitört háborúban mozgósított katona. A Gázai övezetben a szárazföldi hadjárat fegyverszünet utáni megújítása, múlt péntek óta az IDF 22 katonája vesztette életét, a gázai szárazföldi harcok megindítása óta pedig 93-an estek el.



Az IDF a Hezbollah több célpontját támadta Libanonban, köztük egy olyan helyet, ahonnan korábban Izrael területére lőttek, ahol a síita szervezet tevékenykedett, valamint egy megfigyelőállást. Két izraeli katonát könnyebben megsebesített egy, Izraelbe lőtt páncéltörő rakéta.



Csütörtök este az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy drónnal megtámadtak egy fegyveres terrorista osztagot, amely be akart jutni Izrael területére a Dov-hegy térségében, a libanoni-szíriai-izraeli hármas határnál.



A palesztin egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy öt palesztin meghalt az izraeli biztonságiakkal folytatott tűzharcban Ciszjordániában, a Náblusztól északkeletre fekvő al-Farah menekülttáborban, amikor razziát tartottak terrorista gyanúsítottak letartóztatására.