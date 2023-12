Izraeli-palesztin

Elesett Gadi Ejzenkot volt izraeli vezérkari főnök fia a Gázai övezetben

A palesztin többségű Gázai övezetben zajló fegyveres konfliktusban elesett csütörtökön Gal Meir Ejzenkot, Gadi Ejzenkot volt izraeli vezérkari főnöknek, jelenleg a szűk hadikabinet tagjának a fia - jelentette be az izraeli hadsereg.



Gadi Ejzenkot 25 éves, tartalékos szolgálatra behívott fia az övezet északi részében vesztette életét, miután Dzsabália külterületén felrobbant mellette egy alagút nyílásához telepített robbanószerkezet. Meghalt csütörtökön harcban egy másik izraeli katona is, a 34 éves Jonatán David Deutsch, ő az övezet déli részén.



Gadi Ejzenkot jelenleg a Beni Ganz vezette Nemzeti Tábor nevű párt politikusa. "Tudom, milyen erős vagy, mennyire egységes a családod, hogyan őrizted mindig mindannyiunk közös otthonát és a saját otthonod is" - üzente Ganz X-fiókjában politikustársának és barátjának. "Mindannyian kötelesek vagyunk folytatni a harcot azért a szent ügyért, amelyért Gal elesett" - tette hozzá.



Szintén megemlékezett Gal Ejzenkotról Joáv Galant védelmi miniszter, Benjámin Netanjahu miniszterelnök, Jaír Lapid, az ellenzék vezére és az ország többi politikai pártjának vezetői.



Csütörtökön a Gázai övezetet ellenőrző Hamász radikális palesztin szervezet többtucatnyi fegyverese adta meg magát az észak-gázai Dzsabália közelében, és a helyi médiában megjelent közlések szerint ez volt a palesztin iszlamista szervezet tagjainak eddigi legnagyobb tömeges kapitulálása a fegyveres konfliktus októberi kezdete óta.



Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy szerdán a Hamász 12 rakétával támadta Beér-Seva települést. A fegyveresek indítóállása a rafahi humanitárius zónától nem messze, egy ENSZ-létesítmény közelében volt.



Az izraeli médiában közzétettek egy olyan videofelvételt, amelyen gázaiak tömege gyűlik össze az ENSZ palesztinokat támogató segélyszervezetének (UNRWA) Deir al-Balah településen lévő központjánál, és ott élelmiszert, valamint egyéb szükségleti cikkeket kértek.



Az UNRWA gázai szóvivője ezen a héten arra figyelmeztetett, hogy a tél miatt az övezetben jelentősen megnő az igény ruhára, takaróra, és elmondta, hogy a Gázába bejutó segélyek ennek az igénynek csak a töredékét elégítik ki.



Az izraeli biztonsági erők azt is közölték, hogy csütörtökön a másik palesztin területen, Ciszjordániában letartóztattak 21 olyan palesztint, akit terrortevékenységgel gyanúsítanak, köztük négy Hamász-vezetőt.



Az északi, libanoni határnál is folytatódtak a harcok: csütörtökön egy rakéta Galileában eltalálta egy helyi gazda járművét, és az 54 éves Éjal Ozan életét vesztette. Válaszul az izraeli hadsereg több hullámban támadta a Hezbollah libanoni síita szervezet hadállásait.