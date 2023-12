Illegális bevándorlás

Benyújtotta lemondását a brit bevándorlási államminiszter

Benyújtotta lemondását Robert Jenrick bevándorlási ügyekért felelős brit államminiszter, miután a londoni kabinet közzétette azt a sürgősségi törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a migránsok áttelepítését Ruandába - közölte szerdán este James Cleverly brit belügyminiszter.



"Megerősítést nyert" - mondta Cleverly a londoni parlamentben egy erre vonatkozó képviselői kérdésre válaszolva.



Jenrick később saját maga is megerősítette az értesülést. Döntését azzal indokolta, hogy a kormány áttelepítési programjának beindítását szolgáló törvényjavaslat "nem megy elég messzire".



"A kormány felelőssége, hogy a létfontosságú nemzeti érdekeinket a nemzetközi jog hevesen vitatott értelmezései elébe helyezze" - írta Rishi Sunak kormányfőnek címzett, lemondását tartalmazó levelében. "Képtelen vagyok a jelenlegi törvényjavaslatot a képviselőház elé vinni, mert nem hiszem, hogy a lehető legjobb esélyt nyújtja a sikerre" - fűzte hozzá.



Jenrick, aki tavaly október óta látta el tisztségét, nem volt jelen a törvényhozás ülésén, amelyen a belügyi tárcavezető a törvényjavaslatot ismertette.



Elsőként a The Times hírlap számolt be Jenrick lemondásáról, miután Sunak elutasította azon követelését, hogy Nagy-Britannia térjen el az emberi jogok európai egyezményétől.



Az áttelepítési programról Boris Johnson volt brit kormányfő kötött megállapodást Ruandával tavaly, de a brit legfelsőbb bíróság novemberben jogellenesnek minősítette azt a tervet. A legmagasabb brit jogi fórum öttagú tanácsának egyhangú határozata szerint fennáll ugyanis annak a kockázata, hogy a Nagy-Britanniából áttelepített menedékkérőket a ruandai kormány visszatoloncolja azokba az országokba, ahonnan elmenekültek, vagy más olyan országokba, ahol jogsérelem vagy üldöztetés érheti őket, ez viszont ellentétes a nemzetközi és a brit emberi jogi törvényekkel. Az új törvénytervezet lehetővé tenné, hogy a londoni alsóház biztonságos országnak nyilvánítsa Ruandát.

Új áttelepítési megállapodást írt alá a brit és a ruandai kormány

Új megállapodást írt alá kedden a brit és a ruandai kormány a brit határt illegálisan átlépők ruandai áttelepítéséről.



A módosított egyezményt James Cleverly brit belügyminiszter és Vincent Biruta ruandai külügyminiszter írta alá a közép-afrikai ország fővárosában.



A londoni belügyi tárca beszámolója szerint a megállapodás rögzíti, hogy Ruanda a területére Nagy-Britanniából áttelepített illegális határátlépőket nem toloncolja tovább olyan országokba, ahol életük vagy szabadságjogaik veszélybe kerülhetnének.



Az egyezmény intézkedik arról is, hogy független megfigyelő testület ellenőrzi a szerződésből eredő kötelezettségek betartását. Illetékességi körébe tartoznak az áttelepítettek befogadási kondíciói és menedékjogi folyamodványaik elbírálása.



Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök kormánya tavaly áprilisban jelentette be, hogy új migrációs egyezményt kötött Ruanda kormányával. E megállapodás - amely tartalmazott egy 140 millió fontos (csaknem 62 milliárd forintos) brit gazdaságfinanszírozási csomagot is az afrikai ország számára - lehetővé tenné, hogy mindazokat, akik illegálisan lépnek brit területre és ezután menedékjogért folyamodnak, a brit hatóságok áttelepíthessék Ruandába.



Az akkori brit kormány azzal indokolta a megállapodást, hogy az "innovatív megközelítés" biztonságos és törvényes lehetőséget teremt a menedékkérvényezésre, ugyanakkor felborítja az embercsempész-bűnszervezetek üzleti modelljét.



Hosszú ideje minden évben több tízezren próbálnak illegálisan átjutni az európai kontinensről a brit partokra, többnyire embercsempészek által szervezett, gumicsónakokkal útnak induló csoportokban.



Ennek megállítása végett kötötte meg az áttelepítési megállapodást a Johnson-kormány Ruandával.



A brit legfelsőbb bíróság mindazonáltal novemberben jogellenesnek minősítette a tervet. A legmagasabb brit jogi fórum öttagú tanácsának egyhangú határozata szerint az eredeti megállapodás nem küszöbölte ki annak a kockázatát, hogy a Nagy-Britanniából áttelepített menedékkérőket a ruandai kormány visszatoloncolja azokba az országokba, ahonnan elmenekültek, vagy más olyan országokba, ahol jogsérelem vagy üldöztetés érheti őket, ez viszont ellentétes a nemzetközi és a brit emberi jogi törvényekkel.



Rishi Sunak jelenlegi miniszterelnök ugyanakkor a legfelsőbb bíróság végzése után bejelentette, hogy új megállapodás készül, amely orvosolja a legfőbb brit fellebbviteli fórum által támasztott kifogásokat.



Sunak akkori nyilatkozatában hangsúlyozta: a ruandai áttelepítés ügyében kialakult "jogi körhintát" meg kell állítani, éppen ezért a brit kormány sürgősséggel törvénytervezetet is beterjeszt, amely garantálja, hogy a továbbiakban nem lehet a Ruandába tartó áttelepítő járatok elindulását újból és újból megakadályozni a brit bíróságokon.