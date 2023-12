Ukrajnai háború

Az Egyesült Államok 175 millió dolláros újabb fegyvercsomagot küld Ukrajnának

Az Egyesült Államok újabb 175 millió dolláros (62 milliárd forint) fegyvercsomagot jelentett be Ukrajna katonai szükségleteinek támogatására szerdán.



Antony Blinken külügyminiszter közleménye szerint amennyiben a Kongresszus nem járul hozzá az Ukrajna számára kért költségvetési kerethez, a most bejelentett csomag lesz az egyik utolsó katonai szállítmány. A külügyminiszter a közleményben létfontosságúnak nevezi, hogy az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet tölthessen be az Ukrajna támogatására alakult, 50 országból álló koalíció élén.



A most bejelentett katonai szállítmányt az amerikai készletekből juttatják el az ukrajnai hadszíntérre. A csomag tartalmaz a többi között légvédelmi rendszerekhez utánpótlást, tüzérségi lőszereket, különböző típusú rakétákat, romboló lőszereket, a kritikus infrastruktúra védelmére szolgáló felszerelést, valamint szállítási és kiképzési szolgáltatást.

Folyamatos amerikai támogatás nélkül elveszíthetik a háborút

Ukrajna elveszítheti a háborút, ha az amerikai Kongresszus akár csak elhalasztja a szavazást a további pénzügyi és katonai támogatásról - jelentette ki az ukrán elnöki hivatal vezetője kedden Washingtonban.



Andrij Jermak egy civil szervezet, az US Institute of Peace pódiumbeszélgetésén kérdésre válaszolva nagyon fontosnak mondta, hogy a támogatást megszavazza az amerikai törvényhozás, mert a Joe Biden elnök által az ukrajnai támogatások folytatására kért pénz nélkül Ukrajna nehéz helyzetbe kerülne. Az ukrán költségvetés számára nyújtott közvetlen amerikai segítségről úgy fogalmazott, hogy az segített a túlélésben a nehéz helyzetben.



Andrij Jermak azt is hangoztatta, hogy a külföldi támogatás segítségével képesek győzelmet aratni, és célnak nevezte nemcsak a 2022. február 24-e előtt állapotok helyreállítását, de a 2014 előtti határokat, ami a Krím visszafoglalását is jelenti.



Azt állította, hogy Ukrajna jelentős eredményeket ért el az orosz hadsereg elleni harcokban, és kijelentette, hogy az oroszok által megszállt területek 50 százalékát visszahódították, a Fekete-tengeren sikerült visszaszorítani az orosz törekvéseket, valamint az orosz fél által felmondott fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodást képesek voltak más útvonalak megnyitásával pótolni, ami működőképesnek bizonyult.



Andrij Jermak az amerikai fegyverek számára a legjobb "reklámnak" nevezte azok ukrajnai felhasználását, mert szerinte képesek megmutatni a világnak, hogy például a Patriot-rakéták képesek bármely ellenséges eszközt megsemmisíteni.



Az ukrán elnöki hivatal vezetője Volodomir Zelenszkij elnök 10 pontos béketervének elveit és céljait is ismertette, azt egyben a globális béke fontos dokumentumának nevezve. Andrij Jermak elmondta, hogy washingtoni látogatása során találkozik a Fehér Ház képviselőivel, a külügyminisztérium vezetőivel és kongresszusi tagokkal.



A tervek szerint washingtoni idő szerint délután Volodimir Zelenszkij videóüzenetet intéz a Kongresszushoz, amelyben arra sürgeti az amerikai törvényhozókat, hogy szavazzák meg az országa számára a katonai és pénzügyi segítség folytatását.



Hétfőn a Fehér Ház levélben szólította fel a Kongresszust, hogy szavazza meg az elnök által Ukrajnának kért költségvetési kiegészítést.



Az amerikai elnöki hivatal költségvetési irodáját vezető Shalanda Young levelében sürgősnek nevezte a Kongresszus lépését, mert az év végén elfogy a korábban jóváhagyott keret.



A levél szerint az Egyesült Államok törvényhozása eddig már mintegy 111 milliárd dollárt (mintegy 40 ezer milliárd forintot) hagyott jóvá Ukrajna számára. A levél szerint további pénzre van szükség, és úgy fogalmaz, hogy "ha a segítségnyújtás leáll, akkor az jelentős problémákat okoz majd Ukrajna számára".

A Fehér Ház többi között azzal érvel, hogy az ukrán katonai támogatás számottevő amerikai gazdasági haszonnal is jár, ugyanis segít élénkíteni az amerikai hadiipart.



A levél szerint az elnök által Ukrajna számára kért több mint 61 milliárd dollárból 50 milliárd az amerikai gazdaságot ösztönözné.



Az amerikai Kongresszus alsóházának republikánus tagjai között többen vannak, akik komolyabb feltételekhez és szigorúbb átláthatósághoz kötnék Ukrajna további támogatását. A republikánusok egy része azt is elvárja, hogy Joe Biden és kormánya hatékony lépéseket tegyen az Egyesült Államok határainak védelmében, mielőtt további komoly összegekkel siet Ukrajna segítségére.