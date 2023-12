Legkevesebb három embert lőtt agyon egy fegyveres Las Vegas egyetemén

Legkevesebb három halálos áldozata és egy válságos állapotú sérültje van a lövöldözésnek, ami Las Vegas egyetemén történt szerdán, az eset negyedik halottja a támadó, akit holtan találtak - közölte a nagyváros rendőrsége.



A helyi hatóság szerda este a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában az áll, hogy a vizsgálat tart, ugyanakkor azt is közölték, hogy a veszélyhelyzet elmúlt, a gyanúsított halott, a sérültek számáról, és állapotáról későbbre ígértek tájékoztatást.



Az incidensről egyelőre nem közöltek részleteket, valamint egyelőre a feltételezett elkövető halálának körülményeiről sem adtak tájékoztatást. Annyit tudni, hogy a Nevadai Egyetem gazdasági karának otthont adó épülethez riasztották a rendőröket szerdán napközben.



Las Vegas egyik kórháza, a Sunrise Hospital ezzel egy időben arról adott hírt, hogy sürgősségi osztályukon három embert ápolnak a lövöldözés nyomán. Az intézmény traumatológiai igazgatója azt közölte, hogy a lövöldözés hírére átmenetileg életbe léptették a tömegsérülésekre vonatkozó eljárási rendet, de a kórház később visszaállt a normál működésre.



A las vegasi eset két napon belül a második több halálos áldozatot követelő lövöldözés volt az Egyesült Államokban.



Kedden Texas államban, Austin városban több helyszínen összesen hat emberrel, köztük szüleivel végzett egy 34 éves férfi. A rendőrségi vizsgálat megállapítása szerint a tettes először, vélhetően még hétfőn éjszaka, szüleit gyilkolta meg otthonukban, majd kedd reggel egy iskola biztonsági őrét megsebesítette. Ezt követően egy másik helyen két embert halálosan sebesített meg. A férfi délután egy kerékpárosra nyitott tüzet, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, az esti órákban pedig egy betöréshez kiérkező rendőrre lőtt rá, nem életveszélyes sérüléseket okozva. A tettes a helyszínről autóval menekült el, de balesetet szenvedett, és a rendőrök így fogták el. A betörés helyszínén a hatóságok még két holttestet találtak.



Joe Biden elnök a két erőszakos esemény nyomán ismét arra szólította fel a Kongresszust, hogy fogadja el az általa javasolt törvényt a támadó fegyverek és nagy kapacitású tölténytárak betiltásáról.

