Életmód

A melegek megjelenése már az iskolákban a közelgő világvége jele - véli az amerikai képviselőház elnöke

Egy adománygyűjtő e-mail, amelyet állítólag Mike Johnson amerikai házelnök küldött támogatóinak, az LMBTQ iskolások növekvő számát említette az ország "romlott kultúrájának" tüneteként.



A vasárnap terjesztett és először a Punchbowl News által közölt üzenet szerint Johnson attól tart, hogy "Amerikának nem fog összejönni a megváltás", és azt akarta megkérdezni a választóktól, hogy szerintük a nemzetnek szüksége van-e "több Istenfélőre".



A csökkenő templomlátogatási számokat "ijesztőnek" nevezte, és megjegyezte: "4 középiskolás diákból 1 nem heterónak vallja magát - mit tanítanak nekik az iskolában?".



A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) által áprilisban közzétett jelentés, amely 2021-es adatokon alapult, azt mondta, hogy az Egyesült Államokban a középiskolásoknak csak 75,5%-a azonosítja magát heteroszexuálisnak. A többi kategória 12,2%-a biszexuális, 5,2%-a kérdéses, 3,9%-a egyéb, 3,2%-a meleg vagy leszbikus, 1,8%-a pedig azt mondta, hogy nem érti a kérdést.



A nem heteroszexuális diákok aránya a 2015-ös 11%-ról 2021-re 26%-ra nőtt - jegyezte meg a CDC. Hozzátette, hogy az emelkedés részben a felmérési kérdések megfogalmazásának változásának tudható be.



A Brown Egyetem júliusi felmérése szerint az elmúlt évtizedben ugrásszerűen megnőtt az LMBTQ-identifikáció az Ivy League diákjai körében: 38% vallotta magát a kategóriába tartozónak, szemben a 2010-es 14%-kal.



Az ilyen felmérési adatok értelmezése politikai viták tárgya az Egyesült Államokban, a konzervatív szakértők inkább "társadalmi fertőzésnek" tulajdonítják, mint a fiatal amerikaiak szexuális preferenciáiban bekövetkezett jelentős változásnak.



Johnson, aki saját bevallása szerint "bibliahívő keresztény", ugyanezt az érvet képviselte.



"Nézzünk szembe a tényekkel - romlott kultúrában élünk" - állt az e-mailjében. "Attól tartok, Isten megengedi, hogy nemzetünk a kollektív bűneink miatt az ítélet idejére lépjen".



A jelenlegi pozíciójába októberben megválasztott szónok kritikusai azzal vádolták, hogy szélsőséges álláspontot képvisel az LMBTQ-kérdésekben, ami az Alliance Defending Freedom konzervatív keresztény érdekvédelmi csoportnak végzett korábbi írói és jogi munkájára alapozódik.



Kelley Robinson, a szexuális kisebbségek egyenjogúságáért küzdő Human Rights Campaign lobbiszervezet elnöke kedden elmarasztalta Johnsont. Azzal vádolta a házelnököt, hogy "hevesen LMBTQ+-ellenes ideológiájából" gyűjt pénzt, és "a gyűlölet parádéját vezeti az országban, ahelyett, hogy a munkáját végezné".