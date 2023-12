Irán

Prostitúcióra való felbujtás miatt letartóztattak egy népszerű popsztárt

Iránban prostitúcióra való felbujtás gyanújával letartóztattak egy népszerű popsztárt.



A tájékoztatás szerint a 36 éves Amirhosszein Makdszudlu, művésznevén Amir Tatalu, ellen több panasz érkezett a bírósághoz, köztük 18 év alatti lányoktól és családjaiktól. A popsztár a "romlást és a prostitúciót" terjesztette és több alkalommal kiskorúakat is meghívott isztambuli házába.



Makszudlu 2018-ban ment Törökországba, miután nem kapta meg hazájában a zenészi engedélyt, dalait ugyanis erkölcstelennek és "nyugatosnak" minősítették. Távozása előtt már meggyűlt a baja a hatóságokkal, többször vették őrizetbe.



A rapperként is tevékenykedő énekes többször bírálta a teheráni rezsimet is, elsősorban az iszlám köztársaság sajtószabadságot korlátozó intézkedéseit és jogsértéseit.