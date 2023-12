Megfontolt szándékkal elkövetett galambgyilkosság miatt vették őrizetbe a japán taxisofőrt. A rendőrség tájékoztatása szerint Ozava Acusi novemberben szándékosan az út közepén lévő galambcsoportba hajtott Tokió Sindzsuku nevű kerületének egyik kereszteződésében.



Ozavát a hét végén tartóztatták le a vadvédelmi törvény megsértésének gyanújával, a vizsgálat során pedig elrendelték az elütött galamb boncolását is.



"Az út az embereké, a madaraknak el kell onnan tűnniük" - indokolta tettét a gyanúsított. A bűncselekményről a közelben álló gyalogosok értesítették a hatóságokat.

