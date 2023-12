Terrorizmus

Uniós biztos: a gázai háború miatt megnövekedett a terrorveszély az EU-ban

Az Európai Unióban a gázai háború miatt megnövekedett a terrorveszély - jelentette ki Ylva Johansson uniós belügyi biztos kedden Brüsszelben.



"Az Izrael és a Hamász közötti háború és az általa okozott megosztottság miatt a közelgő ünnepi szezonban hatalmas a terrortámadások kockázata az EU-ban. Nemrégiben Párizsban is bekövetkezett, de sajnos korábban is tapasztaltunk már ilyet" - hangoztatta a biztos az EU-tagállamok belügyminisztereinek tanácskozására érkezve.



Johansson bejelentette, hogy az EU további 30 millió eurót bocsát rendelkezésre a veszélyeztetett zónák, különösen az imahelyek biztonságának megerősítésére.



Nancy Faeser német belügyminiszter szerint a szombati párizsi terrortámadás is bizonyíték arra, hogy mennyire közvetlen és súlyos az iszlamista terrorfenyegetés az EU-ban. Mint mondta, ezt a helyzetet a gázai háború és a Hamász terrorja okozza. "Nagy a veszélye annak, hogy az iszlamista elkövetők még szélsőségesebbé válnak" - hívta fel a figyelmet.



Faeser hangsúlyozta, hogy különösen nagy figyelmet kell fordítani az iszlamista fenyegetésekre, és a szomszédos országokkal együttműködve kell küzdeni az iszlamista propaganda ellen.