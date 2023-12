Izraeli-palesztin háború

Izrael utazási figyelmeztetést adott ki több tucat országra

A zsidókkal szembeni ellenszenv azóta növekszik, hogy Izrael háborút indított Gázában a Hamász terrorszervezet ellen, miután az véres támadásokat követett el zsidó civilek és a fegyveres erők tagjai ellen. 2023.12.05 14:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Izrael utazási figyelmeztetést adott ki több tucat országra, köztük az Egyesült Királyságra, Németországra, Franciaországra és Ausztráliára - jelentette a helyi média hétfőn.



Az Izraeli Nemzetbiztonsági Tanács a nem alapvető fontosságú utak elhalasztását javasolta.



A hatóság honlapján több tucat országra vonatkozóan frissítették az utazási figyelmeztetéseket az antiszemitizmus erősödése miatt. A zsidókkal szembeni ellenszenv azóta növekszik, hogy Izrael háborút indított Gázában a Hamász terrorszervezet ellen, miután az véres támadásokat követett el zsidó civilek és a fegyveres erők tagjai ellen.



Számos nyugat-európai ország, köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország, Dél-Amerikában Argentína és Brazília, Ausztrália és Oroszország második figyelmeztetési szintű besorolást kapott, vagyis a hatóság azt javasolja, hogy az izraeliek tegyenek óvintézkedéseket ott tartózkodásuk alatt.



Afrikában Dél-Afrikát és Eritreát, valamint Közép-Ázsiában Üzbegisztánt, Kazahsztánt és Türkmenisztánt a harmadik szintre emelték, vagyis a nem feltétlenül szükséges utazások elhalasztását javasolják.



A nemzetbiztonsági tanács megismételte azt az általános ajánlását is, hogy az izraeliek fontoljanak meg minden külföldi utazást, és felszólította a mégis távozókat, hogy kerüljék a zsidó és izraeli identitás külső jeleit.



"A háború kezdete óta Irán és "kirendeltségei" - köztük a Hamász és az Iszlám Dzsihád - fokozott erőfeszítéseket tettek az izraeliek és a zsidók ellen szerte a világon" - közölte a nemzetbiztonsági tanács.



"Ezért, valamint a világszerte növekvő uszítások, támadási kísérletek és antiszemitizmus miatt a nemzetbiztonsági tanács megismételte azt az ajánlását, hogy az izraeliek jelenleg fontoljanak meg minden nem fontos utazást" - tették hozzá.



A nemzetbiztonsági tanács hétfőn kiadott egy olyan térképet is, melyen látható minden ország veszélyességi szintje a fenyegetést nem jelentő egyes fokozattól, a nagy fenyegetést jelző négyesig. A narancsvörös ötödik szint eltérő fenyegetettséget jelez az adott ország különböző területein.



A tanács azt javasolta, hogy az izraeliek halasszák el utazásukat különösen az arab és közel-keleti országokba, Oroszország észak-kaukázusi régiójába, Iránba és Ázsia muszlim országaiba, valamint a külföldön élő izraelieket is óvatosságra figyelmeztette.