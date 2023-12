Izraeli-palesztin háború

Izrael a Gázai övezet déli részén is harcol

Az izraeli hadsereg (IDF), amely a Gázai övezet déli részén is harcol, kiköltözésre szólította fel több lakónegyedben a civileket - jelentette a helyi média vasárnap.



Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edri felszólította a Gázai övezet déli részén Hán-Junisz több lakónegyedének lakóit, hogy hagyják el otthonukat. A figyelmeztetés al-Makta, al-Katiba, Hamad, al-Szatar, Bani Suheila és Main negyedre vonatkozik.



Az ott élőknek a humanitárius zónákba kell távozniuk a korábban közzétett térkép alapján a harcok idejére. "Az evakuálási utasítások betartása a legbiztonságosabb módja megőrizni saját maga és családja életét és biztonságát" - írta X-fiókjában a hadiszóvivő.



Az IDF a harcok pénteki újrakezdése óta bejelentette, hogy erői tovább támadják az iszlamista Hamász terrorszervezet célpontjait, felszámolják a terroristákat és megsemmisítik fegyvereiket.



"A légierő szombat este folytatta az offenzívát a Gázai övezetben. A célpontok között alagutak lejáratai, katonai parancsnokságok, lőszerraktárak és más katonai létesítmények vannak" a katonai jelentés szerint.



Emellett egy katonai repülőgép a szárazföldi egységek irányításával távolról felszámolt egy terroristacsoportot. Szombaton a haditengerészeti erők is több száz lövedékkel támadták a Hamász célpontjait és segítették a szárazföldi erőket.



A Hamászhoz kötődő Sahab nevű gázai hírügynökség arról számolt be, hogy az IDF kiterjedt légi és földi, tüzérségi támadásokat hajtott végre a Gázai övezet északi részén, valamint Hán-Junisznál, az övezet déli részén.



A hadsereg nyilvánosságra hozta két, a Gázai övezetben elesett katona nevét. Egyikük, egy húszéves sorkatona november 14-én sebesült meg súlyosan, és szombaton meghalt. Egy másik, 25 éves katona szombat este az övezet közepén vívott csatában vesztette életét.



Palesztin jelentés szerint a ciszjordániai telepesek agyonlőtték a harmincnyolc éves Ahmed Musztafa Aíszit, és megsebesítettek három másik palesztint Karavat Bani Haszan faluban, Ariel város közelében. Emellett felgyújtottak egy házat és járműveket is.



Az izraeli hadsereg szóvivője azt közölte, hogy miután jelentés érkezett a palesztinok és izraeliek közötti összecsapásról, katonai erők érkeztek a helyszínre, és elkezdték feloszlatni a tüntetéseket és felszámolni a lövöldözést.



"A palesztinok petárdákat lőttek a katonákra, egy izraeli állampolgár és négy palesztin megsérült. Az erők biztosították a sebesültek orvosi elsősegély-ellátását, az esetet kivizsgálják és átadják a rendőrségnek" - áll a katonai közleményben.