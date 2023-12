Erőszak

Közismertsége miatt vált késes támadás áldozatává Derek Chauvin

Közismertsége miatt késelte meg egy elítélttársa a börtönben Derek Chauvint, a George Floyd halála miatt elítélt volt rendőrtisztet - derül ki a helyi idő szerint pénteken nyilvánosságra hozott ügyészségi iratokból.



Az ügyészség arról is beszámolt, hogy a volt rendőrt 22-szer szúrta meg a szervezett bűnözés miatt elítélt John Turscak az Arizona állambeli Tucson szövetségi börtönében még múlt pénteken. Az információk szerint Derek Chauvin életét a gyors beavatkozás mentette meg; később kórházba került, állapotáról az azóta eltelt több mint egy hétben hivatalos közlemény nem jelent meg.



John Turscakot emberölés kísérletével vádolta meg az ügyészség; az 52 éves elítélt a beavatkozó börtöntiszteknek azt mondta, hogy ha nem fékezik meg, akkor megölte volna áldozatát. Később elismerte, hogy hónapok óta tervezte a támadást, mert zavarta Derek Chauvin ismertsége, azt ugyanakkor tagadta, hogy az eredeti szándéka gyilkosság lett volna. John Turscak múlt pénteken a börtönkönyvtárban egy maga által készített késsel támadt rá börtöntársára, az őrök pedig csak paprikaspray használatával tudták megállítani.



A férfi 30 éves börtönbüntetését tölti, amit egy bűnbanda, a Mexican Mafia tagjaként elkövetett cselekményeiért kapott.



Turscakról az is kiderült, hogy 1997-ben a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) informátora volt, és értesülésekkel, hangfelvételekkel segítette a hatóságokat a bűnbanda elleni vizsgálatban, amely 40 vádemeléssel zárult. Beépített informátori státusza azután szűnt meg az FBI-nál, hogy kiderült érintettsége drogkereskedelemben, pénzek kikényszerítésében és más erőszakos cselekményekben.



Derek Chauvin ügyvédje a múlt pénteki támadást követően elégedetlenségének adott hangot a büntetés-végrehajtás hozzáállása miatt, mondván, ő is csak a sajtóból szerzett tudomást az ügyfelével történtekről, miközben a családot napokon át nem tartóztatták a részletekről, és hozzátartozójuk állapotáról.