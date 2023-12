Háború

Izrael bérgyilkosokat küld számos országba, nagy megtorlás indul

Izraeli kémek a Libanonban, Törökországban és Katarban élő Hamász-vezetők meggyilkolására készülnek, amint a militáns csoport elleni háború véget ér a Gázai övezetben - mondták el tisztviselők a Wall Street Journalnak. Az akciót állítólag már több mint egy hónapja tervezték, de elhalasztották, hogy a túsztárgyalásokra sor kerülhessen.



Az izraeli titkosszolgálatok a Hamásznak a zsidó állam ellen október 7-én elkövetett támadása után kezdték el kidolgozni a merényletkampány terveit - jelentette csütörtökön az amerikai lap névtelenül nyilatkozó tisztségviselőkre hivatkozva. Egyesek állítólag azonnal meg akarták kezdeni az akciót, de utasítást kaptak, hogy várjanak, hogy a Hamász által fogva tartott mintegy 240 túsz kiszabadításáról szóló tárgyalások előrehaladhassanak.



A gyilkosságokat Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök engedélyezte - mondták a tisztviselők, hozzátéve, hogy most már csak az a kérdés, hogy mikor, és nem az, hogy megkezdődik-e az akció.



Bár az ilyen műveleteket általában titokban tervezik, az izraeli kormány kifejezetten figyelmeztetett arra, hogy a Hamász ügynökeit a Gázai övezeten kívül is meg kívánja ölni. Mielőtt a tisztviselők kiszivárogtatták volna a Wall Street Journalnak, Netanjahu a múlt hónapban kijelentette, hogy "utasította a Moszadot, hogy lépjen fel a Hamász vezetői ellen, bárhol is vannak".



A Moszad közvetlenül a miniszterelnöki hivatalnak válaszolva Izrael külföldi hírszerzési és titkos műveleti ügynöksége, amely nagyjából az amerikai CIA-nak felel meg. Az ügynökség hosszú múltra tekint vissza a külföldi földön elkövetett merényletekben, amelyek közül néhány komoly diplomáciai incidenssé fajult.



Az Adolf Eichmann - náci tiszt és a holokauszt vezető szervezője - 1960-as elfogásáról híres Moszadnak a második világháborút közvetlenül követő évtizedekben nem sikerült sok nácit megölnie, annak ellenére, hogy a Moszadnak kiterjedt gyilkoslistája volt. Az ügynökség az 1960-as évek elején levélbombakampányt indított az egyiptomi rakétaprogramnak dolgozó egykori náci tudósok ellen, de az akciót 1963-ban David Ben-Gurion miniszterelnök lefújta, miután több célpont elmenekült, és legalább öt egyiptomi munkás meghalt.



Egy több évtizedes titkos műveletben, amelyet azután indítottak, hogy palesztin fegyveresek megöltek 11 izraeli sportolót és edzőt az 1972-es müncheni olimpiai játékokon, a Moszad ügynökei 18 olyan embert öltek meg, akiket a mészárlásban való részvétellel gyanúsítottak. A megöltek egyike egy marokkói pincér volt Norvégiában, és ez az eset vezetett ahhoz, hogy a norvég hatóságok letartóztattak és elítéltek öt izraeli ügynököt.

Nemrégiben Netanjahu utasította a Moszadot, hogy 1997-ben Jordániában gyilkolja meg a Hamász társalapítóját, Khaled Mashalt. A kétfős merénylőcsoportot elfogták, miután az egyikük mérget fújt Mashal fülébe, és Jordánia válaszul azzal fenyegetőzött, hogy felbontja Izraellel kötött békeszerződését. A diplomáciai patthelyzet akkor oldódott fel, amikor izraeli ügynökök ellenszert szállítottak a méreg ellen, Netanjahu pedig beleegyezett több tucat palesztin fogoly, köztük Ahmed Jaszin, a Hamász imámja és társalapítója szabadon bocsátásába.



A Moszad ügynökei 2010-ben Dubajban egy merénylethez hamis ír, brit és ausztrál útlevelet használtak.