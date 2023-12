Erőszak

George Floyd gyilkosának támadója ki akarta végezni a volt rendőrt

Vádat emeltek gyilkossági kísérlet miatt az ellen a rab ellen, aki 22 alkalommal megszúrta Derek Chauvin volt minneapolisi rendőrt a börtönben - közölték az ügyészek. A támadás célpontjául szolgáló volt rendőrt korábban már elítélték George Floyd szolgálat közbeni megölése miatt, amely országos tiltakozásokat váltott ki.



Az 52 éves John Turscakra a Chauvin elleni múlt heti támadással kapcsolatban egy sor vádpontot róttak ki, köztük "gyilkossági kísérletet, gyilkossági szándékkal elkövetett támadást, veszélyes fegyverrel elkövetett támadást és súlyos testi sértést eredményező testi sértést" - közölte pénteken az arizonai amerikai ügyészség.



"A Tucson szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben bebörtönzött Turscak egy rögtönzött késsel körülbelül 22 alkalommal megszúrt egy másik rabot, D.C.-t, akit korábban egy másik körzetben szövetségi bűncselekményekért ítéltek el" - tette hozzá az iroda közleményében, Chauvin monogramját használva.



A szövetségi tisztviselők szerint Chauvin kórházi kezelésre szorult sérülései miatt, de túlélte. Azt mondták, hogy "stabil állapotban" van napokkal az incidens után.



Turscak 30 éves büntetését töltötte a mexikói maffia börtönbanda tagjaként elkövetett bűncselekményekért, és később elmondta a rendőrségnek, hogy hetek óta fontolgatta Chauvin megtámadását. Közvetlenül a késelés után tájékoztatta a büntetés-végrehajtási tiszteket, hogy a vád szerint megölte volna a volt rendőrt, ha nem állítják le a támadást.



A rab azt állította, hogy a támadást a fekete pénteken - a hálaadás utáni napon - rendezte meg, ami a büntetőfeljelentés szerint "szimbolikus volt a Fekete életek számítanak mozgalommal", amely élére állt a Floyd halála miatti tiltakozásoknak 2020-ban, és egyben tisztelgés a mexikói maffiához kapcsolódó "fekete kéz" szimbólum előtt.



Turscak most két új vádpont miatt akár további 20 évre rács mögé kerülhet, a többiért pedig 10 évet kaphat. Korábban az FBI megbízásából dolgozott, és az Associated Press szerint segített az irodának a mexikói maffiával kapcsolatos vizsgálatában az 1990-es években, amely több mint 40 vádiratot eredményezett. A szövetségi ügynökök később megszakították a kapcsolatot, miután megállapították, hogy Turscak még a börtönben is drogot árult és más bűncselekményeket követett el, és a rabot később azzal vádolták, hogy rivális bandatagok megölésére készült.



Chauvint 2021 júniusában 22,5 év börtönre ítélték gyilkosságért és a polgári jogok megsértéséért, a kormány szerint a rendőr úgy ölte meg Floydot, hogy több mint kilenc percig a nyakán térdelt. Az epizódról készült felvételek vírusként terjedtek el, és hozzájárultak ahhoz, hogy több száz amerikai városban - köztük a minnesotai Minneapolisban, ahol Floydot megölték - tüntetések és zavargások kezdődjenek.

Az egykori rendőr megpróbálta hatályon kívül helyezni az ellene hozott ítéleteket, bár az amerikai legfelsőbb bíróság nemrég elutasította a gyilkossági ítéletével szembeni fellebbezését. A külön fellebbezés folyamatban van, és Chauvin védőcsapata azt állítja, hogy új bizonyítékok bizonyítják, hogy nem ő okozta Floyd halálát.