Izraeli-palesztin

Hazatért az izraeli túszok hetedik csoportja

Hazatért az október 7-i terrortámadásban a Gázai övezetbe hurcolt izraeli civilek hetedik csoportja - jelentette a helyi média csütörtökön



Csütörtökön már délután átadott az iszlamista Hamász terrorszervezet ötvenöt napos fogság után az övezet északi részében egy huszonegy és egy negyven éves nőt a vöröskereszt képviselőinek. A további hat izraeli női és gyermek túszt csak órákkal később láthatták viszont szerettei.



A tűzszünet hetedik napján hazatérhetett Izraelbe két beduin tizenéves, egy testvérpár, akik családjuk több, továbbra is a Hamász fogságában maradt férfi tagjával együtt az egyik kibucban dolgoztak a "fekete szombaton".



Kiszabadult mellettük négy fiatal nő, a Nir Óz kibuc több női tagja, köztük a Szoroka kórház egyik nővére, s olyan nő is, aki csak barátjával a kibucba látogatott október 7-én. A zenei fesztivál több, elrabolt résztvevője is hazatérhetett.



Visszatérésük után még mintegy száznegyven izraeli túszt tart fogságban a Hamász. Bizonytalan az egyezség folytatása, hogy átadnak-e újabb névsort Izraelnek a pénteken szabaduló újabb nőkről és gyermekekről, noha Jeruzsálemben úgy vélik, egy újabb tűzszüneti napért és humanitárius segélyekért még lehetséges újabb tíz elraboltat elengedni, ugyanis 13 nőt és két gyermeket mégfogva tartanak.



A centrista Nemzeti Tábor nevű párt elnöke, Beni Ganz miniszter a tel-avivi főhadiszálláson találkozott csütörtökön Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel, és elismerését fejezte ki az ő, valamint Joe Biden amerikai elnök támogatásáért.



Ganz megköszönte az amerikai vezetésnek az elhurcoltak visszaküldéséért tett erőfeszítéseket is. "Izrael biztonsága és az egész régió stabilitása érdekében Izraelnek be kell fejeznie a hadműveleti küldetést, és el kell távolítania a Hamász fenyegetését és uralmát az övezetben"- hangsúlyozta Ganz.



Joáv Gallant védelmi miniszter csütörtökön meglátogatta a légierő hadműveleti központját a tel-avivi főhadiszálláson, ahol megtekintette a Gázai övezetben folytatott hadművelet folytatásának terveit.



"Készek vagyunk bármikor gyorsan átállni a teljes harcra, ma, holnap, holnapután, bármikor" - mondta Gallant. "A túszok visszaküldésének lépése után azonnal visszatérünk az egész Gázai övezetben az intenzív harcokhoz. A századoknak készen kell állniuk küldetésük végrehajtására minden fronton, különös tekintettel a Gázai övezetre. A harcot teljes erővel folytatjuk - ez az egyetlen módja annak, hogy tovább lesújtsunk a Hamászra, és elérjük több elrabolt felszabadítását" - mondta Galant.

The eight Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Siblings Bilal and Aisha Ziyadne, Ilana Gritzewsky, Nili Margalit, Shani Goren, Amit Soussana, Sapir Cohen, Mia Schem. pic.twitter.com/3J2ESpZ1tp — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023