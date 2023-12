Ünnep

Meggyújtották a világítást a Fehér Ház karácsonyfáján

A 12 méter magas norvég fenyőt díszítő világítást Joe Biden elnök kapcsolta be és kívánt boldog karácsonyt mindenkinek, nagyszerű hagyománynak nevezve a szokást. 2023.12.01 07:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meggyújtották a világítást csütörtök este a Fehér Ház kertjében álló karácsonyfán, amelyet az 1923-ban teremtett hagyomány szerint a nemzet karácsonfájaként emlegetnek az Egyesült Államokban.



A 12 méter magas norvég fenyőt díszítő világítást Joe Biden elnök kapcsolta be és kívánt boldog karácsonyt mindenkinek, nagyszerű hagyománynak nevezve a szokást.



A középpontban álló fenyő körül az ország minden államát képviselő kisebb fenyők állnak, az adott régióra jellemző díszekkel.



Szerdán megnyílt a Fehér Ház melletti műjégpálya is, ami az ünnepek alatt várja, elsősorban a gyerekeket.



A Fehér Ház előtt tartott ünnepséget kis híján meghiúsította a fővárost kedden elért téli szélvihar, ami felborította a hatalmas fenyőt. Szerdán gépekkel sikerült talpára állítani a fát, amelyet drótokkal stabilizáltak.



Kedden este az amerikai törvényhozás épülete, a Capitolium mellett kongresszusi képviselők jelenlétében gyújtották meg a világítást a karácsonyfán, amit az "emberek fájaként" emlegetnek; ez 50 éves hagyományra nyúlik vissza. A Capitolium előtt szintén norvég fenyő áll, magassága meghaladja a 18 métert. 5000 díszt és 5000 színes LED-égőt helyeztek el rajta.



Méreteiben meghaladja mind a Fehér Háznál, mind a Capitoliumnál álló fát New York belvárosának egyik legnépszerűbb karácsonyfája, ami felhőkarcolóktól körbevéve a Rockefeller Centernél látható szerda óta. Idén egy 24 méter magas, 12 tonna súlyú norvég fenyőt díszítettek fel mintegy 8 kilométer hosszúságú LED-fényfüzérrel, a csúcsdísz pedig egy több, mint 4 mázsa súlyú, kristályokkal kirakott csillag. Az adventi időszak kezdetét jelképező látványos ünnepségen amerikai sztárok léptek fel, köztük Cher és Barry Manilow.