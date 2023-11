Ukrajnai háború

Ukrán elnök: a Krímet könnyebb lesz visszavenni, mint a Donyec-medencei területeket

A Donyec-medencét tíz éve megszállva tartják az oroszok, a területet militarizálták, és a helyi szakadárok is harcolnak az orosz oldalon. 2023.11.30 16:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán elnök szerint a Krím félszigetet könnyebb lesz visszavenni Oroszországtól, mert ott nem voltak harci cselekmények, a Donyec-medence visszafoglalása azonban nehezebb lesz, mivel azt tíz éve megszállva tartják az oroszok, a területet militarizálták, és a helyi szakadárok is harcolnak az orosz oldalon.



Volodimir Zelenszkij erről szerdán a dél-ukrajnai Mikolajiv megyében beszélt diákoknak, amint arról csütörtökön a Telegramon beszámolt.



"Megtörténhet, hogy bizonyos területeket előbb szerzünk vissza, mint az ott élő embereket. Például ha Donbászt vesszük, az emberek ott tíz éve egy másfajta közegben élnek" - mutatott rá az államfő. Kiemelte: szerinte rendkívül nehéz helyzetet teremt az, ha egy területet úgy vesznek vissza, hogy azt az ott élő emberek nem akarják. Úgy vélekedett, hogy a Donyec-medencében a helyi szakadárok kitartóbbak az orosz katonáknál, és ezzel is számolni kell.



"A Krímben viszont nem voltak harci cselekmények, ezért úgy gondolom, hogy a Krím az Ukrajnához való visszatérésre vár. A Donbász is erre vár, de ez nagyon nehéz lesz, mert ennek a területnek a nagy része teljes mértékben megszállás alatt áll, és erőteljesen militarizált" - fejtette ki. Szerinte "mentálisan" nehezebb lesz visszaszerezni a Donyec-medence megszállt területeinek lakóit, mivel a térségben tíz éve tartanak már a harci cselekmények, és a szeparatista érzelmű helybeliek száma is jelentős, sokan vállaltak közülük fegyverrel részvételt a háborúban.



Zelenszkij szerdán a déli országrészt, Odessza és Mikolajiv megyét kereste fel, csütörtökön a keleti országrészbe, Harkiv megyébe látogatott, ahol a hosszú ideje súlyos harcok sújtotta kupjanszki frontszakaszon szolgáló ukrán katonákkal találkozott. Vele együtt odalátogatott Olekszandr Szirszkij, a szárazföldi erők parancsnoka is. "A Kupjanszknál szolgáló katonák védik az ukránok békés életét, a Harkivi régióban élőkét" - írta az elnök közösségi oldalain.



Roman Mrocsko, a déli Herszon város katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon arról adott hírt, hogy az orosz erők újfent a megyeszékhely környékét ágyúzták. Három helyi lakos életét vesztette a Herszon melletti Szadove településen.



A Donyeck megyei ukrán hatóságok napközben arról tájékoztattak a közösségi oldalakon, hogy a Pokrovszk, Mirnohrad és Novohrogyivka települések elleni éjszakai orosz rakétatámadás következtében a legfrissebb információk szerint legalább tíz helyi lakos sérült meg, egy meghalt, négy ember után pedig még kutatnak a romok alatt. Hozzátették, hogy az orosz erők hat darab, feltételezhetően Sz-300-as légvédelmi rakétát lőttek ki, amelyek hivatali és lakóépületekbe csapódtak be.

A Donyeck megyei ügyészség a Facebookon arról adott hírt, hogy az orosz erők feltehetően gránátvetőkkel lőtték délelőtt Toreck városát, aminek következtében három, egy hivatalnál segélycsomagra várakozó helyi lakos megsérült.



Olekszandr Tarnavszkij, a délkeleti szektorban (Tavria) harcoló ukrán csapatok parancsnoka a Telegramon közölte, hogy az elmúlt húsz nap alatt több mint hatvan orosz katona adta meg magát az ukrán hadseregnek, közülük négyen az elmúlt 24 órában. A parancsnok szavai szerint az orosz erők egy nap alatt csaknem ötszáz embert veszítettek a térségben. Az ukrán csapatok hét orosz harckocsit és 13 egyéb páncélozott járművet semmisítettek meg. Az orosz erők azonban folytatják az aktív szárazföldi gyalogsági támadásokat, az elmúlt napban 45 katonai összecsapás történt, és 648 tüzérségi lövedéket lőttek ki. A parancsnok azt is megjegyezte, hogy a megszállók sikertelenül hajtottak végre támadást több település ellen, a keleti frontszakaszon, a Donyeck megyei Novobahmutyivkánál és Tonenykénél csütörtökön csak délig már 22 orosz támadást vertek vissza. Hozzátette, hogy eközben az ukrán csapatok támadó hadműveleteket hajtanak végre a Zaporizzsja megyei Melitopol irányában.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg ukrajnai vesztesége mintegy 1180-nal 328 760-ra nőtt. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyebek mellett 13 orosz harckocsit, egy tüzérségi rendszert és tíz drónt.