Közlekedés

Megnyitották Bukarest autópálya-körgyűrűjének első elkészült szakaszát

2023.11.29 20:48 MTI

Fél évvel az átadási határidő előtt megnyitották a forgalom előtt szerdán Bukarest A0-s jelzésű autópálya-körgyűrűjének első tízkilométeres szakaszát.



A román aszfaltkirályként emlegetett Dorinel Umbrarescu építkezési vállalkozó által ellenőrzött, az ország számos más autópályáját is építő román UMB vállalat valójában az A0-s sztráda egy 19 kilométeres szakaszát befejezte, de ebből egyelőre csak a Bukarest-Ploiesti közötti DN1-es országút és a szintén Ploiestire vezető A3-as autópálya közötti tízkilométeres részt lehet használni. Az A0-s sztrádának a moldvai országrész felé vezető DN2-es országúttal kapcsolatot teremtő - egy török cég által épített - csomópontja még nem készült el.



Az UMB az előirányzott 22 helyett 15 hónap alatt építette meg ezt a 19 kilométeres sztrádaszakaszt, áfa nélkül 832 millió lejért (63,2 milliárd forint).



A több mint száz kilométeres autópálya-körgyűrűnek mind a hét szakaszán megkezdődött az építkezés. A Bukarestet körülvevő sztráda várhatóan 2026-ra készül el teljesen. A kétmilliós román fővárost egy országút-körgyűrű is körülveszi, a vasúti gyűrű mentén, de ezt mindmáig nem sikerült mindenütt négysávosra bővíteni és a hatalmas teherautóforgalom miatt az ország legveszélyesebb útjának számít, ahol a halálos balesetek aránya duplája az országos átlagnak.



A 19 millió lakosú Romániában a gyorsforgalmi úthálózat hossza idén haladta meg az ezer kilométert. A lemaradást a uniós helyreállítási alap révén próbálják behozni: a Next Gereration pénzügyi keretből rendelkezésére álló alapok egyharmadát Románia a szállítási infrastruktúra fejlesztésére fordítja: 3,1 milliárd eurót autópálya-építésre, 3,9 milliárdot a vasút korszerűsítésére, 600 milliót a bukaresti és kolozsvári metróépítésre.



Sorin Grindeanu közlekedési miniszter szerint a jelenlegi ütemben Románia gyorsforgalmi úthálózatának hossza 2030-ra érheti el a 2000 kilométert.