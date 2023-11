Izraeli-palesztin

Izrael elutasította a tartós tűzszünet lehetőségét az ENSZ BT ülésén

Izrael elutasította a tartós tűzszünet iránti követeléseket az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) szerdai ülésén.



"Mindenki, aki a tűzszünetet támogatja, az alapjában véve a Hamász terroruralmának folytatását támogatja a Gázai övezetben" - jelentette ki Gilad Erdan izraeli ENSZ-nagykövet a New York-i tanácskozáson.



Hangsúlyozta, hogy egy tűzszünettel Izrael nem tudja megvédeni polgárait.



Mint fogalmazott, nem lehet egyszerre tűzszünetet követelni és azt állítani, hogy megoldást keresnek a konfliktusra. Emellett a radikális iszlamista Hamász nem partner egy megbízható békéhez - szögezte le.



"Nem veszik észre, hogy a tűzszünet és a béke iránti követelés önellentmondás?" - vetette fel Erdan. Kijelentette, hogy az erőszak csak akkor érhet véget, ha a Hamász átadta a túszokat és az Izrael elleni, október 7-i támadásban részt vett terroristákat.



António Guterres ENSZ-főtitkár és a BT-ülést vezető Vang Ji kínai külügyminiszter ugyanakkor átfogó, tartós fegyvernyugvást sürgetett a Gázai övezetben, azt hangoztatva, hogy az erőszak "olyan sorscsapásba fordulhat át, amely felemésztheti az egész régiót".



Vang azt is bejelentette, hogy Kína további humanitárius segélyeket küld a palesztin térségbe.



A szaúdi külügyminiszter szintén úgy fogalmazott, hogy az átmeneti tűzszünet elégtelen, tartós fegyvernyugvás kell a Gázai övezetben.



Linda Thomas-Greenfield amerikai ENSZ-nagykövet arról beszélt, hogy Washington az ideiglenes tűzszünet meghosszabbításában reménykedik, és sürgette Izraelt, hogy önvédelmi jogának gyakorlása során tegyen meg minden lehetséges intézkedést a polgári áldozatok elkerülésére.



"Minden a Hamász kezében van. Az izraeliek azt mondták, hogy ha (a Hamász) naponta tíz túszt elenged, akkor (a tűzszünetet) meghosszabbítják egy-egy nappal" - mondta Linda Thomas-Greenfield.



Egyben közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is attól tart, hogy a konfliktus kiszélesedhet.



Az amerikai ENSZ-nagykövet szóvá tette a másik palesztin lakosságú övezet, Ciszjordánia helyzetét is. Mint mondta, Washington aggasztónak tartja az izraeli telepesek túlkapásait a helyi palesztin lakosokkal szemben. Hozzáfűzte, hogy Washington ellenzi a zsidó telepek kibővítését Ciszjordániában.