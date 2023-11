Illegális bevándorlás

Bíróság elé álltak a dél-olaszországi hajószerencsétlenséget okozó embercsempészek

Egymillió euró kártérítést kért az ügyészség a calabriai Cutróban februárban történt hajószerencsétlenség 94 áldozatáért a bírósági tárgyaláson, amely a tragédiáért felelőssé tett embercsempészek ellen indult Crotone városában szerdán.



A legelső ülésen a bíróság elfogadta, hogy az olasz kormány és a belügyminisztérium, valamint Calabria tartomány polgári félként képviseltesse magát. Az államügyész egymillió, a régió további félmillió eurót követel a halottak családtagjai számára. Felolvasták a tanúk névsorát, és regisztrálták a felek bemutatta bizonyítékokat.



Crotone bíróságán a vádlottak padján egyedül a 28 éves, török állampolgár Ufuk Kun ült, aki a gyorsított bírósági eljárást választotta.



További három társa, az ötvenéves, szintén török Sami Fuat és a két pakisztáni, a 25 éves Kalisz Arszlan és a 22 éves Iszak Hassznan nem jelent meg.



A vád szerint ők voltak azok az embercsempészek, akik február 26-án a dél-olaszországi Steccato di Cutro partjainál magukra hagytak egy hajót, amely először az oldalára fordult, kettétört, majd a parti szikláknak csapódott.



Kilencvennégy halottat találtak meg, köztük 35 kiskorú volt. Az eltűntek pontos számát mostanáig nem sikerült megállapítani. A hajó Törökországból kelt útra, és mintegy öt nap után érkezett az olaszországi partokhoz, ahol a viharos időben nem tudott kikötni. A 76 túlélő között afgánok, pakisztániak, szíriaiak, irániak, szomáliaiak is voltak. Többségük azóta nemzetközi védelemben részesült, többen már nem tartózkodnak Olaszországban, hanem más, északabbra fekvő európai országokba mentek tovább.



A következő tárgyalást február 7-re tűzték ki, ezen meghallgatják Ufuk Kunt is. A török férfit társaival együtt embercsempészettel, illegális bevándorlás elősegítésével, tömeges haláleset okozásával, valamint segítségnyújtás elmulasztásával vádolják, miután a túlélők beszámolói szerint az embercsempészek még a hajótörés előtt motorcsónakkal a partra menekültek, magukra hagyva a migránsokat.



A cutrói tragédiát követően az olasz kormány márciusban migrációs vészhelyzetet hirdetett meg, amely azóta is hatályban van. Az utóbbi hónapokban több mint százharminc rendelkezést vezettek be az illegális bevándorlás megállítása és a migrációs intézkedések megszigorítása érdekében.