Ukrajnai háború

Odessza megyébe látogatott az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a déli Odessza megyében tett munkalátogatást, amelyen főként a régió katonai védelméről és a gabona tengeri szállításáról tanácskozott helyi vezetőkkel - hozta nyilvánosságra az elnöki iroda hivatalos honlapján.



Az államfő a közlemény szerint találkozott a régió katonai parancsnokságával, és meghallgatta Andrij Hnatov, az odesszai hadműveleti-stratégiai csoportfőnök jelentését a régióban kialakult helyzetről és a felelősségi körébe tartozó katonai műveletekről. A megbeszélésen részt vett Olekszij Nejizspapa, az ukrán haditengerészet parancsnoka, aki jelentést tett a Fekete-tengeren kialakult helyzetről és a területet érő orosz támadásokról. Dmitro Karpenko a déli légierők parancsnoka pedig az odesszai régió légvédelmi rendszerének működéséről, Odessza légterének védelméről és a gabonafolyosó infrastruktúrájának helyzetéről számolt be Zelenszkijnek.



Az ukrán védelmi tárca által létrehozott Nemzeti Ellenállási Központ a Telegramon arról számolt be, hogy a dél-ukrajnai Herszon megye orosz megszállás alatti részében lévő Juvilejne településen felrobbantottak egy épületet, amelyben az orosz megszálló hatóságok képviselői tanácskoztak. A támadásban a közlemény szerint öt magas rangú tisztségviselő vesztette életét.



Az ukrán déli műveleti parancsnokság a Telegramon közölte, hogy a zord időjárás miatt az Oroszország által 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím félszigeten lezuhant egy orosz Sahid típusú csapásmérő drón, amelyet az oroszok az ukrán ellenőrzésű déli térség elleni támadásra indítottak.



Az északkeleti Szumi megye katonai adminisztrációja szerdán arról tájékoztatott, hogy az elmúlt napon az orosz erők 22-szer nyitottak tüzet a régióra, s a támadások következtében három helyi lakos életét vesztette, három pedig megsebesült.



A nyugat-ukrajnai Hmelnickij megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy az éjszakai orosz támadások következtében megrongálódott egy agrárvállalkozás épülete, személyi sérülés azonban nem történt.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége egy nap alatt mintegy 1140-nel 327 580-ra nőtt. Az ukrán erők kedden megsemmisítettek egyebek mellett 15 orosz harckocsit, 32 tüzérségi és három légvédelmi rendszert, valamint 39 drónt.