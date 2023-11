Ukrajnai háború

Ukrajnában csaknem négyszáz településen nincs áram a zord időjárás miatt

Ukrajna kilenc régiójában 368 településen megszakadt az áramellátás a napok óta tartó zord időjárás miatt - közölte az állami katasztrófavédelmi szolgálat szerdán a Facebookon.



Az Ukravtodor ukrán állami közútkezelő hatóság ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy valamennyi közutat járhatóvá tettek. "A dél-ukrajnai Mikolajiv megyében viszont két autópályán továbbra is forgalmi tilalom van érvényben. Éjjel-nappal tisztítják az M-16-os autópálya szakaszait a szomszédos odesszai és az ország középső részében lévő kirovohradi régióban" - tette hozzá a hatóság.



Szerdán a katasztrófavédelem 13 alkalommal vontatott járműveket Odessza, Mikolajiv, Kirovohrad, a nyugat-ukrajnai Zsitomir és az észak-ukrajnai Csernyihiv megyékben. "A rossz időjárás múlt vasárnapi kezdete óta 1867 járművet vontattak el, 178 fát távolítottak el az utakról, és több mint négyezer embernek, köztük 226 gyermeknek nyújtottak segítséget" - emelte ki közleményében a katasztrófavédelmi szolgálat.



Az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat a Telegramon nyilvánosságra hozott közleményében arról tájékoztatott, hogy az áramhiány jelenleg leginkább a déli Odessza, Mikolajiv és Herszon megyéket, valamint a keleti országrészben a Dnyipropetrovszki régiót érinti. Felhívta a figyelmet arra, hogy országszerte gyorsan növekszik a villamosenergia-fogyasztás.



"Az Ukrenerho szakemberei a regionális energiacégekkel közösen folytatják a déli régiókban az áramellátásának helyreállítását. A munkálatok előrehaladását nehezítik a szélsőséges időjárási viszonyok, a hószállingózás, a jegesedés és a megélénkült a szél, helyenként pedig a heves eső. Az állami cég hozzátette, hogy a rossz időjárás miatt áramkimaradások voltak a délelőtti órákban Kárpátalja, Poltava, Cserkaszi és Csernyihiv megyékben is. Az orosz ágyúzások emellett károkat okoztak Kelet-Ukrajnában, a Donyecki és a Harkovi régióban található hálózatokban is.



A vállalat a növekvő áramfogyasztás miatt takarékosságra, az elektronikus berendezések racionális használatára szólította fel az embereket. "Az ukrán erőművek által termelt villamos energia továbbra is elegendő a lakossági fogyasztók igényeinek kielégítésére. Fogyasztási korlátozásokat ezért nem vezettünk be, és egyelőre nem is tervezünk ilyen lépést megtenni" - írta az Ukrenerho.