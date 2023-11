Vatikán

Ferenc pápa még nincs jól, ismét egy munkatársa olvasta fel beszédét

Ferenc pápa a szerdai általános audiencián azt mondta, hogy még nincs jól, s ismét egy munkatársa olvasta fel beszédét influenzás megbetegedése miatt.



A katolikus egyházfő a Szent Péter tér helyett a vatikáni VI. Pál teremben tartotta az audienciát.



A pápa kerekesszék nélkül, botra támaszkodva lépett be a terembe.



Azt mondta: nem ő olvassa fel az audienciára szánt beszédet, mivel "még nincs jól az influenza miatt".



A beszédet Filippo Ciampanelli, a szentszéki államtitkárság munkatársa olvasta fel.



Influenzaszerű tünetei miatt a pápa szombaton lemondta aznapi programjait, vasárnap pedig a lakosztályából jelentkezett be, és üzenetét egyik munkatársa olvasta fel helyette.



Az egyházfő szombaton szűrővizsgálaton volt a Vatikántól nem messzi Gemelli klinikán, ahol kizárták a tüdőgyulladás lehetőségét. Az utóbbi napokban intravénás antibiotikumos kezelést kapott, miközben több tervezett programját is törölték.



Korábban Ferenc pápa egészségi okokból lemondta részvételét az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP28), amelyre pénteken utazott volna el Dubajba.