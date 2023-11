Ukrajnai háború

Oroszország robotrepülőgépekkel támadta Ukrajna katonai infrastruktúráját

Az orosz Fekete-tengeri Flotta egyik fregattja négy manöverező robotrepülőgéppel támadta Ukrajna katonai infrastruktúráját - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.



"A Fekete-tengeri Flotta egyik fregattjának legénysége azt a feladatot kapta, hogy a lehető legrövidebb időn belül Kalibr manőverező robotrepülőgépekkel támadja az ellenséges katonai infrastruktúrát" - közölte a minisztérium a Telegramon.



A tárca szerint a kijelölt célpontokat eltalálták.



Ezzel szemben az ukrán légierő közösségi oldalán szerdán azt írta, hogy lelőtt 21 drónt, amelyet az orosz erők indítottak az éjszakai ukrajnai célpontok ellen. Beszámolt arról is, hogy három támadó rakéta közül kettőt megsemmisítettek, de a harmadik sem érte el a célját.



Az ukrán légierő egyúttal megemlítette, hogy harci repülőgépeket és légvédelmi egységeket vetett be Ukrajna déli és középső régióiban.



Az ukrán haditengerészet kedden késő este azt közölte, hogy az orosz haditengerészet kedd estétől két, összesen legfeljebb nyolc Kalibr rakétával felszerelt tengeralattjárót tart bevetésen a Fekete-tengeren. Emiatt "a rakétafenyegetettségi szint magas" - közölték a Telegramon.



A történtekkel párhuzamosan az orosz légvédelmi erők megsemmisítettek egy Ukrajna által indított, Moszkva felé repülő drónt. Erről szerdán Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere számolt be.



A drónt a Moszkva környéki Podolszk körzet felett semmisítették meg - közölte Szobjanyin szintén a Telegramon.



"Az előzetes információk szerint nem történt kár, illetve nincs áldozat a helyszínen, ahol a roncsok lezuhantak" - tette hozzá a városi elöljáró.