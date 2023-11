Ukrajnai háború

Lavrov: Oroszországnak nincsenek és nem is lehetnek hódítási tervei Európában

Oroszországnak nincsenek és nem is lehetnek agresszív, hódítási tervei Európában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Primakov-felolvasások elnevezésű, Moszkvában hétfőn megkezdődött nemzetközi fórumon.



Szerinte Oroszország azért volt kénytelen megindítani "különleges hadműveletét" Ukrajnában, mert az ottani "neonáci rezsim", amellyel szemben a Nyugat elnézően viselkedik, arra vetemedett, hogy mindent kiírtson, ami orosz. "Ezzel párhuzamosan ezt a neonáci rezsimet eszközként használták fel arra, hogy a Nyugat érdekében stratégiai vereséget mérjenek Oroszországra a harctéren" - mondta Lavrov rámutatva, hogy ez közvetlen veszélyt jelent az orosz érdekekre és biztonságra.



Hangsúlyozta, hogy Moszkva nem fog elzárkózni "a történelmi Nyugat józanul gondolkodó szereplői elől". Azt mondta, Európa "nagyon-nagyon csúnyán aláásta a hírnevét, ha talán még nem is véglegesen", és Moszkva "tízszer is meggondolja majd", hogy a kapcsolatok helyreállítására irányuló esetleges javaslatok az ő érdekeit szolgálják-e.



Meglátása szerint Oroszországnak most nem az Európával való kapcsolatok helyreállításán kell gondolkodnia, hanem azon, hogyan ne legyen függő azon európai politikusok lépéseitől, akik az Egyesült Államok befolyása alatt állnak. Úgy vélekedett, hogy Moszkva ellen bevezetett szankciók nem fognak eltűnni az ukrajnai konfliktus lezárása után sem, ezért Oroszországnak mindent magának kell előállítania, hogy ne legyen kitéve egy újabb olyan szeszélynek, amely ismét a büntetőintézkedések bevezetésével járhat.



Lavrov úgy vélekedett, hogy a nyugati országok csak felfüggeszteni akarják az ukrán konfliktust, nem lezárni.