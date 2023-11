Hírszerzés

A felbocsátott észak-koreai kémműhold felvételeket készített a Fehér Házról és a Pentagonról

A nemrég felbocsátott észak-koreai kémműhold felvételeket készített a Fehér Házról, a Pentagonról, valamint amerikai repülőgép-hordozókról a norfolki haditengerészeti támaszponton - jelentette a KCNA észak-koreai hírügynökség helyi idő szerint kedden.



A tájékoztatás szerint a felvételeket, amelyeken egy virginiai repülőtér és a Newport News Hajógyár szintén látható volt, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is szemrevételezte hétfőn este.



A KCNA arról számolt be, hogy az egyik képen négy atommeghajtású amerikai repülőgép-hordozót és egy brit repülőgép-hordozót lehetett látni. Észak-Korea ugyanakkor nem tette közzé a kémműhold által készített felvételeket.



Phenjan november 21-én este Föld körüli pályára állította első katonai kémműholdját, amely állítása szerint amerikai és dél-koreai csapatmozgások megfigyelésére szolgál. A Malligjong-1 elnevezésű műholdat az új fejlesztésű Csollima-1 hordozórakétával indították, miután a kommunista állam sikertelenül már májusban és augusztusban is próbálkozott a felbocsátással.



Phenjan bejelentette, hogy további műholdak indítását tervezi a közeljövőben. Washington és Szöul egyaránt elítélte az észak-koreai műholdindítást arra hivatkozva, hogy a lépés az ENSZ Biztonsági Tanácsának tiltásaiba ütközik.