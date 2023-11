Izraeli-palesztin

Katari miniszterelnök: nem mindegyik túsz van a Hamász fogságában

A tűzszünet meghosszabbítható, ha a Hamásznak sikerül felkutatnia további gyermekeket és nőket, akik nem az ő fogságában vannak. 2023.11.27 11:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tűzszünet meghosszabbítása fejében a Hamásznak "meg kell találnia" többtucatnyi olyan túszt, akiket más fegyveres csoportok tartanak fogságban a Gázai övezetben - mondta a Financial Times hétfői kiadásában megjelent nyilatkozatában a katari miniszterelnök.



Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni a londoni üzleti napilapnak elmondta: tudomása szerint negyvennél több olyan gyereket és nőt tartanak fogságban Gáza területén, akiket nem az övezetet uraló iszlamista terrorcsoport ejtett túszul az Izrael déli részében október 7-én elkövetett támadás során.



A Hamász fegyveresei a terrortámadásban 1200 embert meggyilkoltak, háromezret megsebesítettek, és mintegy 240 túszt a Gázai övezetbe hurcoltak.



A támadás után Izrael hadműveleteket kezdett Gázában, azzal a meghirdetett céllal, hogy felszámolja a Hamász katonai és politikai gépezetét.



Jelenleg azonban ideiglenes tűzszünet van érvényben, amelynek célja a túszok, illetve izraeli börtönökben fogva tartott palesztinok kölcsönös elengedése. A megállapodás értelmében 150 fogva tartott palesztint engednek ki izraeli börtönökből, a Hamász pedig elenged ötven túszul ejtett nőt és gyermeket.



A katari miniszterelnök a Financial Timesnak adott interjúban ugyanakkor kijelentette: a tűzszünet meghosszabbítható, ha a Hamásznak sikerül felkutatnia további gyermekeket és nőket, akik nem az ő fogságában vannak.



"Még nincs egyértelmű információnk arról, hogy közülük hányat sikerül megtalálni, de a tűzszünet egyik célja éppen az, hogy a Hamásznak legyen ideje az eltűntek felkutatására" - fogalmazott a katari kormányfő.



Hozzátette: a Hamász azt közölte Katarral, hogy fegyveresei nem is ejtettek foglyul civileket az októberi rajtütés során, a szervezet szerint más militáns csoportok, illetve az áttört határkerítésen keresztül Izraelbe behatoló palesztinok hurcoltak magukkal civileket Gázába.



A túszok elengedéséről szóló megállapodásban azért szerepel ötven gyermek és nő szabadon bocsátása, mert a Hamász azt közölte, hogy "ez az a szám, amelyre biztosítékot tud vállalni" - fogalmazott a brit lapnak nyilatkozva a katari kormányfő.



Hozzátette: Izrael hajlandó a tűzszünet meghosszabbítására, ha van bizonyíték arra, hogy a Hamász ennél több gyermek és nő elengedését tudja elérni.



Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni szerint a Gázai övezetben jelenlévő másik iszlamista csoport, az Iszlám Dzsihád "egyeztet a Hamásszal" a túszok elengedése ügyében.



A katari miniszterelnök szerint "komoly csalódást" okoz a térségben, hogy a nyugati hatalmak nem gyakorolnak nagyobb nyomást Izaelre a hadműveletek befejezése végett. Kijelentette: ha nem sikerül meghosszabbítani a tűzszünetet, az destabilizálhatja az egész térséget, és a gázai háború "egy teljes nemzedéknyi" fiatal arab radikalizálódásnak kockázatával jár.