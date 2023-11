Izraeli-palesztin

Izrael és a Hamász is hajlik a tűzszünetet meghosszabbítására

Izrael és a Hamász is kész folytatni a tűzszünetet, ha további túszok és fogva tartott palesztinok szabadulthatnak ki és humanitárius segély érkezik az övezetbe - jelentette a helyi média hétfőn.



"Üdvözlendő lenne, hogy minden további napon további tíz elhurcolt szabadon bocsátható" - fogalmazott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap este az izraeli túszok harmadik csoportjának visszatérése után.



"Visszahoztuk az elraboltak újabb csoportját - gyerekeket és nőket, és szívünk mélyéig meghatódunk, az egész nemzet, amikor látjuk a családok újraegyesítését" - mondta a kormányfő.



Ugyanakkor Netanjahu a háború folytatásának fontosságáról is beszélt Joe Biden amerikai elnökkel folytatott vasárnap esti telefonbeszélgetésén. "Elmondtam neki, hogy az egyezmény után minden erőnkkel visszatérünk, hogy megvalósítsuk céljainkat: a Hamász felszámolását, - annak biztosítására, hogy Gáza ne térjen vissza eredeti állapotába - és természetesen az összes túsz szabadon bocsátását" - tudatta a kormányfő.



A Fehér Ház beszámolója szerint beszélgetésük során Biden amerikai elnök és Netanjahu egyetértett abban, hogy "a munka még nem fejeződött be, és folytatják a munkát az összes elrabolt kiszabadításáért".



Emellett Washingtonban elmondták, hogy "a két vezető tárgyalt az ellenségeskedések beszüntetéséről és a Gázai övezetben szükséges humanitárius segélyek növeléséről is. Netanjahu köszönetet mondott az elnöknek fáradhatatlan erőfeszítéseiért a közvetítésben és a megállapodás teljes körű végrehajtásában."



Izrael vasárnap este megkapta az egyezmény jelenlegi állás szerint utolsó, negyedik napján, hétfőn kiszabaduló tizenegy túsz névsorát, és a hatóságok értesítették az elraboltak családtagjait arról, hogy rajta vannak-e a listán.



Még közel 180 izraeli túsz van a Hamász fogságában, köztük gyermekek, nők, idősek a Gázai övezet melletti településekről, valamint fiatal férfiak és nők is, akiket egy zenei fesztiválról hurcoltak el október 7-én, vagy katonaként szolgálta az övezet melletti, a terrortámadás idején elfoglalt laktanyákban.



A Gázai övezetet uraló Hamász eddig 39 elhurcolt Izraelit engedett szabadon az ideiglenes tűzszünet első három napján. A megállapodás értelmében 150 fogva tartott palesztint engednek ki izraeli börtönökből, s cserébe a Hamász elenged összese ötven túszt,, nőket és gyermekeket.



Az egyezmény meghosszabbítása esetén minden újabb tűzszüneti napért tíz izraeli túszt engednek el, cserébe harminc palesztinért és humanitárius segélyekért. A Hamász bejelentette szándékát a fegyverszünet meghosszabbítására, és a felek egyiptomi és katari közvetítéssel tárgyalnak az folytatásról.