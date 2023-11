Románia

Magyarországra szökött a korrupcióért elítélt nagybányai polgármester

Leváltották Romániában Victor Stefan Ivascu rendőrfőbiztost, a határrendőrség parancsnokát és három helyettese közül kettőt, amiért menedzseri tevékenységük "felületessége" lehetővé tette a korrupcióért elítélt Catalin Chereches nagybányai polgármester Magyarországra szökését, súlyosan károsítva ezáltal a jogegyenlőség elvét és az intézmény hitelét.



Erről vasárnap este adott ki közleményt Catalin Predoiu belügyminiszter, ugyanakkor elrendelte, hogy a tárca ellenőrző testülete vizsgálatot folytasson a határrendészet máramarosi regionális parancsnokságán és a - magyarországi Csengersimával közúti összeköttetést teremtő - petei határátkelőnél, megállapítandó: milyen mulasztások következtében távozhatott Romániából a hatósági felügyelet alatt álló nagybányai polgármester, "ideiglenesen meghiúsítva büntetőjogi felelősségre vonását".



A belügyminiszter a - hatósági felügyelet megszervezésében is illetékes - belügyi titkosszolgálat (DGPI) Máramaros megyei vezetőjét és a speciális műveleti egység - a kolozsvári táblabíróságnak rendőri támogatást biztosító - regionális vezetőjét is leváltotta Chereches szökése miatt. A belső elhárításként működő DGPI országos vezetésének hatékonyságáról december 6-ig kell jelentést készíteniük a román rendőrség vezetőinek.



Nagybánya polgármesterét csúszópénz többrendbeli elfogadása miatt öt év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a kolozsvári táblabíróság. A jogerős ítéletet pénteken hirdették ki, de Chereches aznap reggel egy férfi rokonának érvényes személyi igazolványát felmutatva a petei határátkelőn keresztül elhagyta az országot. Ezt a határrendészet most leváltott parancsnoka jelentette be szombati sajtótájékoztatóján.



Ivascu közölte: fegyelmi vizsgálat indult a határrendész ellen, aki a kérdéses személygépkocsiban utazók okmányait ellenőrizte, ugyanakkor megjegyezte, hogy Chereches hasonlít ahhoz a rokonhoz, akinek a személyi igazolványát használta.



A szökésben lévő nagybányai politikus ellen nemzetközi körözést adtak ki.



Ugyancsak vasárnap este felmentették tisztségéből a bukaresti rendőrakadémia parancsnokát (rektorát) is, miután a hallgatók megbetegedtek a menzán felszolgált romlott ételtől, és a hiányosságok kiküszöböléséig az intézmény kénytelen volt távoktatásra áttérni.