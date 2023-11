Izraeli-palesztin

Három palesztin elleni támadást vizsgál a rendőrség Vermont államban

Három palesztin származású diákot meglőtt egy ismeretlen fegyveres az Egyesült Államok Vermont államának egyeteme közelében szombaton este - közölte a rendőrség vasárnap.



Burlington város rendőrfőnökének közlése szerint a három fiatal férfi egy Hálaadás alkalmából szervezett összejövetelre tartott, amikor a támadás érte őket. Az eddig ismeretlen fegyveres egy szót sem szólva, egy pisztolyból tüzet nyitott, majd elmenekült. Két sérült állapota stabil, a harmadiké súlyosabb - közölte Jon Murad, aki a körülményekkel kapcsolatban közölte, hogy az áldozatok közül kettő palesztin sálat viselt.



A rendőrparancsnok óvott attól, hogy a cselekmény motivációjával kapcsolatban elhamarkodott következtetéseket vonjanak le, ugyanakkor hozzátette, hogy a szövetségi hatóságokkal is kapcsolatban van, és amennyiben bebizonyosodik, hogy gyűlöletbűncselekmény történt, akkor ebben az irányban intézkednek.



A Szövetségi Nyomozó Iroda közölte, hogy készen áll bekapcsolódni a vizsgálatba, amennyiben megállapítást nyer, hogy szövetségi szintű a bűncselekmény.



Egy amerikai arab szervezet közlése szerint mindhárom férfi egyetemi hallgató, ketten amerikai állampolgárok, a harmadik legális tartózkodási engedéllyel rendelkezik.



Vermont állam kormányzója együttérzését fejezte ki, és az állam segítségét ígérte Burlington városának és rendőrségének.



New York város vezetése a hétvégén azt közölte, hogy vizsgálat folyik egy helyi középiskolánál, ahol előző hétfőn több száz diák tartott erőszakos tiltakozást egy zsidó tanáruk ellen, aki egy közösségi médiában megjelent bejegyzésben szolidaritást nyilvánított Izrael mellett.



A New York Queens városrészében működő Hillcrest középiskolában történt esetről a hétvégén számolt be a New York Post napilap az iskola egy diákját is megszólaltatva, aki szerint társai készültek a zavargásra, és arra, hogy kikényszerítsék tanáruk eltávolítását az iskolából. A médiabeszámoló szerint a hétfői tanítási időben a középiskola diákjainak nagyobb csoportja jelent meg az intézmény folyosóin, ahol hangosan követelték a tanár "kirúgását". Az érintett pedagógus kollégái segítségével egy irodában talált menedéket, amíg a kiérkező rendőrök helyreállították a rendet. A rongálással járó tiltakozásról készült felvételeket a diákok a közösségi médiában is közzétették.



Eric Adams, New York város polgármestere a cselekedetet vasárnap "aljas antiszemitizmusnak" minősítette, és közölte, hogy a város iskoláiban ilyennek nincs helye.