Átadta a Hamász az első izraeli túszokat - integetve szálltak fel a buszra - videó

A Gázai övezetet uraló, palesztin iszlamista Hamász szervezet átadta a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek az október 7-i terrortámadásban elhurcolt izraeli túszok első csoportját, 13 gyereket, illetve nőt, a Vöröskereszt átadta őket az izraeli hadseregnek, amely pedig egy izraeli légitámaszpontra szállította őket. Erről a hadsereg számolt be pénteken este.



Nem sokkal korábban 11 thaiföldi vendégmunkást is elengedett fogságából a Hamász, ezt időközben megerősítette a thaiföldi miniszterelnök.



A Vöröskereszt a túszokat Hán-Júniszban, a Gázai övezet déli részén vette át, és onnan az Egyiptomba vezető rafahi határátkelőhöz vitte, ahol az izraeli hadsereg egyik egysége már várta őket, és a dél-izraeli Hacerim légitámaszpontjára repült velük. Ott már átestek egy első egészségügyi vizsgálaton, de legalább két napra kórházba viszik őket megfigyelésre. Ott találkozhatnak családtagjaikkal is.



A Vöröskereszt szerint a szabadon engedett túszok azonosak a csütörtökön átadott névsorban szereplőkkel, és senkinek az egészségi állapota nem súlyos. Személyazonosságukat már az egyiptomi hatóságok ellenőrizték Rafahban.



Elsőként a thaiföldi túszokat szállítják az ország központi részén található Aszaf Harofe kórházba. Az izraeli anyákat gyermekeikkel a Schneider Gyerekkórházba viszik Petah Tikvára, a szintén kiszabadult idős nőket pedig a Wolfson Kórházba.



A Hamász helyi idő szerint este hat óráig nem adta át a következő napon szabadon engedni tervezett túszainak névsorát, noha a katari és amerikai közvetítéssel megkötött megállapodás szerint ezt délután négyig meg kellett volna tennie.



A 13-as izraeli tévécsatorna jelentése szerint a gázai szabadulással egy időben megkezdődött az izraeli börtönökből elengedett 39, biztonsági okból bebörtönzött palesztin szabadon engedése is, kilencen közülük Kelet-Jeruzsálembe, a többiek Ciszjordániába térnek haza.

Somethings cant be manipulated. See how comfortable they're with Hamas. pic.twitter.com/wTuJdo8QdC

This is the moment we had all been waiting for. Irish-Israeli citizen Emily Hand runs into the embrace of her father after 50 days in Hamas captivity in Gaza 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/QBqlLUgmWE