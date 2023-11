Erőszak

Megkéselték börtönében a George Floyd-gyilkosság miatt elítélt volt rendőrt

A volt rendőrtiszt az Arizona állambeli Tucson közepes biztonsági fokozatú szövetségi börtönében töltötte összesen több mint 40 éves büntetését. 2023.11.26 09:11 MTI

Az amerikai hatóságok szombaton megerősítették, hogy Derek Chauvin, a George Floyd halála miatt elítélt volt rendőrtiszt késelés miatt súlyosan megsérült arizonai börtönében.



Minnesota állam főügyésze, aki a 2021-ben zárult perben a fővádló volt, közölte, hogy a börtönhatóságok értesítették az erőszakos cselekményről. Közleménye szerint Chauvin állapota stabil. Keith Ellison főügyész egyben szomorúságát hangoztatta, hogy a volt rendőrtisztet támadás érte, és úgy fogalmazott, hogy Derek Chauvint "helyesen ítéltélték el az elkövetett bűncselekményekért, ugyanakkor, mint bármely elítéltnek, neki is biztosítani kell, hogy megtorlástól és erőszaktól való félelem nélkül töltse le büntetését".



Az arizonai Szövetségi Büntetésvégrehajtási Intézet pénteken csak annyit közölt, hogy egy bebörtönzött személyt támadás ért. Ezzel a sajtóhírekre reagált a hatóság, amelyek már nevesítették az áldozatot. Az AP-től származó első értesülések arról szóltak, hogy Derek Chauvint súlyos állapotban vitték kórházba.



A volt rendőrtiszt az Arizona állambeli Tucson közepes biztonsági fokozatú szövetségi börtönében töltötte összesen több mint 40 éves büntetését, ami a Minnesota állam bíróságán akaratlan emberölés és gyilkosság vádjában kimondott 22 és fél évből áll, valamint a szövetségi bíróság által kirótt 21 év börtönbüntetésből.



A Derek Chauvint ért késes támadás nyomán ügyvédje úgy nyilatkozott, hogy ő is csak a médiából értesült az esetről, és kifogásolta, hogy amikor érdeklődött a büntetésvégrehajtási intézménynél, akkor többször megtagadták tőle a felvilágosítást.



Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága épp ezen a héten szavazás nélkül utasította el Derek Chauvin fellebbezését az állami bíróságon hozott ítélet semmissé tételére. Az elítélt és jogi képviselői arra hivatkoztak, hogy a Minnesota állam bíróságán lezajlott tárgyalás nem volt tisztességes.



Derek Chauvin és társai egy intézkedés során 2020. májusában Minneapolisban egy gyanúsított, az afroamerikai George Floyd halálát okozták. Az eset nyomán országos tiltakozási hullám indult a rendőri erőszak ellen, ami a Black Lives Matter mozgalom megerősödését eredményezte. A heteken keresztül tartó tüntetések az Egyesült Államok több városában is zavargásokkal párosultak.