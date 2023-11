Izraeli-palesztin háború

Izrael szabadon engedett újabb harminckilenc palesztin foglyot

Izrael szombat éjjel szabadon engedett újabb 39 palesztin foglyot a Gázai övezetben elrabolt és túszként őrzött izraeli nők és gyermekek hazatérése fejében. 2023.11.26 07:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezettel megkötött egyezség részeként Izrael az újabb palesztin foglyokat Damon, Megiddo és Ofer börtönből engedte szabadon a szombat éjjel hazaengedett tizenhárom izraeliért cserébe.



A Hamász közlése szerint hat nő és 33 fiatal, 19 év alatti férfi volt köztük, ugyanis csak nők és gyermekek szabadon engedéséről született katari, amerikai és egyiptomi közvetítéssel humanitárius egyezmény Izrael és a Hamász között.



A nem köztörvényes, hanem biztonsági vétségekért, például izraeliek megkéseléséért elfogott és elítélt, vagy még az ítélet előtt álló palesztin foglyok hazatértek a Kelet-Jeruzsálemben és Ciszjordániában élő családjaikhoz.



Izrael a Hamász október 7-i terrortámadásában elrabolt túszokért cserébe csak olyan biztonsági foglyokat helyez szabadlábra, akiknek "nem tapad vér a kezéhez", vagyis nem felelősek izraeliek haláláért. Ez azt jelenti, hogy ha késelésért is fogták el őket, áldozatuk nem vesztette életét. Minden izraeli túszért három palesztint engednek el a börtönökből.



A palesztinok szabadon bocsátása után Izrael megkapta azoknak az izraeli nőknek és gyermekeknek a névsorát, akiket a Hamász vasárnap kész elengedni a négy nap alatt 50 túszról született megállapodásnak megfelelően.



Az izraeli miniszterelnöki hivatal bejelentette, hogy a névsor kézhez vétele után értesítik a túszok családtagjait, azokat is, akiknek szerettei hazatérhetnek és azokat is, akiknek tovább kell várakozniuk.