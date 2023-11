Kigyulladt egy lakóház Párizs környékén, halottak - videó

Három ember meghalt és nyolc, köztük egy gyerek, megsérült Párizs egy északi elővárosában, Stainsban, amikor szombatra virradóra tűz ütött ki egy lakóházban - közölték a helyi hatóságok.



Rendőrségi források szerint a tűz hajnali 2 óra körül ütött ki egy háromemeletes épület földszintjén, amely a fővárostól 15 kilométerre fekvő, 39 ezer lakosú város polgármesteri hivatalának közelében található.



A tüzet szombat délelőtt sikerült eloltani a tűzoltóknak. Helyszíni tudósítások szerint az épület udvarra néző homlokzatán kívülről is láthatók volt a füst által hagyott fekete nyomok. A tűz okának kivizsgálását a bűnügyi rendőrség megkezdte.



A település polgármestere, Azzedine Taibi az AFP hírügynökségnek elmondta: az áldozatok között van a harmadik emeleti lakás 65 éves bérlője, annak nővére és egy barátnőjük, aki náluk aludt egy családi ünnepséget követően. A nyolc sérült közül hárman súlyos állapotban vannak, köztük egy hatéves kisfiú életveszélyes sérüléseket szenvedett - tette hozzá a polgármester, "szörnyű tragédiáról" beszélve.



A polgármester elárulta, hogy szeptember 27-én veszélyeztetettségi rendeletet adott ki a leromlott állapotú társasházra, amelyben mintegy 15 ember lakott, és amelynek több lakása is üresen állt.



"Az épületet nem fenyegette összeomlás, de különböző munkálatokra szorult" - hangsúlyozta. Ennek érdekében szerdán ürítették volna ki az összes lakást.



A közelmúltban két halálos kimenetelű tűzeset is történt ebben a megyében, Seine-Saint-Denis-ben, amely Franciaország legszegényebb övezetének számít.

