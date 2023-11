Katasztrófavédelem

Black Hawk mentőhelikoptereket kapott a román katasztrófavédelem

Lengyelországban gyártott Sikorsky S-70M Black Hawk típusú mentőhelikoptereket kapott a román katasztrófavédelem, az első négy légi járművet pénteken vette át a bukaresti belügyminisztérium.



"Hatékony fellépést akarunk nemcsak a sürgősségi helyzetek kezelésében, hanem a bűnözés elleni közdelemben, a határvédelemben, az illegális migráció megfékezésében és a közbiztonság erősítése terén is" - mondta Catalin Predoiu belügyminiszter az Agerpres hírügynökség tudósítása szerint. Hozzátette, hogy a HeliPol program keretében csütörtökön három Eurocopter gyártmányú helikoptert is átvett a minisztérium, Lengyelországból pedig további két Black Hawk érkezik: egyik szintén a katasztrófavédelemnél, a másik pedig a légirendészetnél teljesít majd szolgálatot.



A Black Hawk helikopterek közül hármat tengeri, másik hármat pedig szárazföldi mentésre alakítottak ki. Romániában ezek lesznek a katasztrófavédelem első, több áldozat evakuálására alkalmas helikopterei. A több súlyos sérült sürgős kórházba juttatását szükségessé tevő baleseteknél a belügyminisztériumhoz tartozó rohammentő szolgálat (SMURD) mentőhelikopterei eddig egyenként szállították kórházba a sérülteket.



Az amerikai Lockheed Martin lengyelországi üzemében gyártott helikopterek 170 millió euróba kerültek, az összeg 85 százalékát európai uniós támogatásból, a 2014-2020-as költségvetési ciklusban Románia rendelkezésére bocsátott alapokból fedezték - emlékeztetett a román közszolgálati televízió (TVR).



Románia szovjet gyártmányú, Mi-8-as és Mi-17-es közepes szállítóhelikopterekkel is rendelkezik, mivel azonban már nem tudta Oroszországba karbantartásra küldeni ezeket, használhatatlanokká váltak, ezért is sürgőssé vált a korszerű helikopterek beszerzése - tudta meg a TVR Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkártól.