Korrupció

Körözi a román rendőrség Nagybánya korrupció miatt elítélt polgármesterét

Körözést adott ki pénteken a román rendőrség Nagybánya polgármestere, Catalin Chereches ellen, akit korrupció miatt aznap jogerősen öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Kolozsvári Táblabíróság, de a rendőrök sem otthonában, sem a polgármesteri hivatalban nem találták.



Az észak-erdélyi város elöljárója ellen csúszópénz többrendbeli elfogadása miatt 2016-ban indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség (DNA).



A román bíróságok portálján közzétett jogerős ítélet szerint a Kolozsvári Táblabíróság elutasította a politikus fellebbezését, és fenntartotta a Kolozs Megyei Törvényszék 2022-ben hozott elsőfokú ítéletét, csak a mellékbüntetésen változtatott. Eszerint a korábbi négyről öt évre növelte azt az időszakot, amíg az elítélt nem tölthet be közéleti tisztséget.



A jogerős ítélet azt a korábbi rendelkezést is fenntartja, miszerint a 65 ezer lejes (ötmillió forint) és ötezer eurós kártérítés fejében a polgármester két telkét és luxusgépkocsiját is lefoglalják.



Az ügyben eljáró bírói testületnek az a kolozsvári bírónő is tagja volt, akit a polgármester anyósa pár hete megpróbált megvesztegetni, hogy veje enyhébb büntetést kapjon - írta a Hotnews román hírportál.



Catalin Chereches csütörtökön közösségi oldalán élő bejelentkezésben kijelentette, hogy az ellene megfogalmazott vádak hamisak, és azt mondta, nem adta fel a harcot, hogy megvédje a maga és családja becsületét.



A bírósági ítélet szerint a polgármester büntetéséből levonják azt a néhány hónapot, amelyet 2016-ban fogdában töltött.



Catalin Chereches 2011 óta Nagybánya polgármestere. A 2016-os romániai önkormányzati választásokon a DNA vádemelése ellenére a nagybányaiak 70 százaléka rá szavazott. Rendőri kísérettel vitték a szamosújvári börtönből a nagybányai önkormányzat alakuló ülésére, hogy letegye a polgármesteri esküt. 2020-ban újabb polgármesteri mandátumot szerzett.



A több román pártot is megjárt politikus magyarellenes megnyilvánulásairól is ismert. Tavaly szeptemberben román zászlóval takarta le a nagybányai gesztenyefesztiválon jelen lévő székelyföldi árusok "kürtőskalács" feliratát, és a magyar felirat miatt megvonta a magyar alpolgármester, Pap Zsolt István jogköreit. Catalin Chereches 2018. március 15-i beszédében amellett érvelt, hogy hasznosabb lenne a nagybányai magyar gyerekeknek, ha az önálló magyar iskola helyett többnyelvű tanintézetben tanulnának.