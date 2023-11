Terror

Késes támadás Dublinban, gyerekek is megsérültek

Öt ember, köztük három gyermek megsérült egy késes támadásban kedden Dublin belvárosában.



A rendőrség elszigetelt esetként kezeli az esetet, kizárva a terrorcselekmény lehetőségét - közölték az ír hatóságok.



A támadás Dublin sétálóutcája mellett, a Parnell térnél történt. A hatóságok jelenleg az elkövető indítékát vizsgálják.



Leo Varadkar ír miniszerelnök bejelentette: a rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt. "Mindnyájunkat megdöbbentett a Parnell térnél történt eset" - írta közleményében a kormányfő.



Egy, az RTE ír közmédiának nyilatkozó szemtanú elmondta, hogy az út túloldalán egy férfi kezét lendítve, "szúró mozdulatra" készült. Amikor közelebb ért, két leszúrt gyereket látott. Egy másik szemtanú egy kislányt látott a földön fekve, körülötte sikoltoztak és sírtak.



Az egyik megtámadott kislány súlyos sérüléseket szenvedett, két másik gyermeket pedig kisebb sebesülésekkel kezelnek - közölte a rendőrség, hozzátéve: egy felnőtt nő is súlyosan megsérült, illetve egy férfi is kisebb sérüléseket szenvedett.



Az Irish Times beszámolója szerint a közelben egy iskola is működik, a támadó indítéka egyelőre nem tisztázott. A gyanúsított saját magán is sebeket ejtett - írták.