Izraeli-palesztin

A Hamász átadta Egyiptomnak az először szabadon engedendő túszok névsorát

A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet átadta Egyiptomnak azon tíz izraeli túszának a névsorát, akit először fog szabadon engedni a fogolycsere-megállapodás keretében - jelentette csütörtökön a helyi média.



Továbbra is vannak vitás kérdések, ugyanis a Hamász azt követeli: a túszokat Egyiptomba szállítsák, Izrael viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a Vöröskeresztnek adják át őket, és tőlük egyenesen Izraelbe kerüljenek.



Izrael azt is követeli, hogy a Vöröskereszt a Gázai övezetben meglátogathassa azokat az izraeli túszokat, akiket nem engednek el az első csoportban, de ezt a Hamász ellenzi.



Az izraeli hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat hivatalosan bejelentette, hogy letartóztatták Muhammad Abu-Szalmiját, az es-Sifá Kórház igazgatóját, miközben a humanitárius folyosón az övezet déli része felé tartott. Azért tartóztatták le, mert az izraelieknek állításuk szerint számos bizonyítékuk van arra, hogy az igazgató tudott arról: a kórház a Hamász főhadiszállásaként szolgált.



A hadsereg közleménye szerint a Hamász a kórház erőforrásait - egyebek között az elektromos áramot - használta a kórház alatti alagútrendszere működtetéséhez, és sok fegyvert tárolt a kórházban és annak környékén. Emellett az alagútrendszer az október 7-i terrortámadásra adott izraeli ellenoffenzíva után a terroristák menedékhelye lett, sőt, több izraeli túszt is odavittek. Egy boncolási jegyzőkönyv alapján a 19 éves Noa Marciano katonanőt is a kórház területére vitték, és később ott gyilkolták meg.



Csütörtökön a katonai szóvivők bejelentették, hogy a Hamász alagútrendszerét eddig 170 méter hosszan tárták fel az es-Sifá Kórház alatt. Az alagútrendszert használóik alkalmassá tették arra, hogy megszakítás nélkül hosszú ideig ott tartózkodhassanak.



Az izraeli hadsereg készül a tűzszünetre és a fogolycsere-megállapodás végrehajtására, de a vezérkari főnök arra utasította az összes egységet, hogy mindaddig, amíg meg nem kapják meg a tűzszüneti parancsot, a hadművelet tervei szerint folytassák tevékenységüket.



A hadsereg célja a jelenlegi állapotok befagyasztása, az övezet északi és déli része közötti zár fenntartása, megakadályozandó, hogy a délre menekült Hamász-fegyveresek vissza tudjanak térni északra. A hadseregben úgy vélik, a Hamász arra fogja használni a tűzszünetet, hogy felmérje szervezeti helyzetét a Gázai övezet északi részén, és azt, hogy eddig mekkora kár érte.



Csütörtökön is számos rakétatámadás érte Izraelt Libanonból. Az ottani síita mozgalom, a Hezbollah azt közölte, hogy 48 rakétával támadott. A tűzoltóknak több olyan tüzet kellett eloltaniuk, amelyet az elfogott rakéták lehullott darabjai okoztak.