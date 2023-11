Állatok

Patkányok ezrei lepték el Queensland népszerű halászfalvait

Patkányok ezrei lepték el Queensland népszerű halászfalvait. Az ausztrál államban hónapok óta küzdenek az elszaporodott patkányokkal és egerekkel - számolt be róla csütörtökön a BBC News.



A rágcsálópopuláció növekedése arra késztette a patkányokat, hogy táplálék után kutatva vándoroljanak a partvidék irányába. A helyi médiajelentések szerint sok példány út közben elhullik.



Normantont és a szomszédos Karumbát is ellepték a patkányok, és a helyi lakosság attól tart, hogy ez ártani fog az idegenforgalomnak, mivel a környéket - amely a horgászok és madármegfigyelők paradicsomának számít - sokan keresik fel.



Egy közösségi médiára feltöltött videó tanúsága szerint a vízen rengeteg patkány teteme sodródik, amelyeket legyek és férgek lepnek el, egy másik felvétel pedig azt mutatja, hogy a patkányok nagy számban úsznak a folyóban.



A szakértők szerint a patkánypopuláció rendkívüli megnövekedését a szaporodásuk számára kedvező nedves időjárás és a bőséges termés okozta. Mivel Queenslandben várhatóan továbbra is marad a nedves időjárás, sokan úgy vélik, hogy a legrosszabb még hátra van.



Queensland és Új-Dél-Wales egyes részein évek óta küzdenek a rágcsálóinvázióval.